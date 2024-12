In Corsa Libera, la We Run Latina a Rutigliano e Mitidieri

Sabato 21 dicembre, presso il Parco San Marco di Latina, si è svolta con successo la “We Run Latina – Trofeo Calabresi”, manifestazione podistica organizzata dalla Running Club Latina in collaborazione con il Comitato Provinciale OPES di Latina e con il patrocinio del Comune di Latina.

L’evento, valido come 24^ tappa del circuito In Corsa Libera, ha visto la partecipazione di atleti impegnati su un percorso pianeggiante e veloce di 6 chilometri, articolato in tre giri da 2 km ciascuno, con un passaggio all’interno del parco. A conquistare il primo posto nella categoria maschile, completando il percorso in 00:18:43 e guadagnando anche un premio bonus di 200 euro è stato Pasquale Roberto Rutigliano della Bitonto Runners. Al secondo posto si è classificato Diego Papoccia dell’A.S.D. Atletica Ferentino con un tempo di 00:18:45, seguito da Gabriele Caroli dell’A.S.D. Atletica Cave che ha chiuso in 00:18:56. Nella categoria femminile, la vittoria è andata a Lucia Mitidieri, tesserata della A.S.D. Piano Ma Arriviamo, che ha terminato la gara in 00:19:55, aggiudicandosi anche lei il premio bonus in denaro. Al secondo posto si è classificata Maria Casciotti della Purosangue Athletics Club, con un tempo di 21:20, seguita da Alessandra Scaccia della A.S.D. Frosinone Sport, terza con un tempo di 00:22:49.

Il Trofeo Calabresi rappresenta un omaggio alla storica farmacia di Latina, che da anni sostiene con dedizione le iniziative del Running Club Latina. Il presidente del club, Mirko Montin, ha voluto esprimere la propria gratitudine per il supporto ricevuto: “Come presidente mi ritengo estremamente soddisfatto dell’intera organizzazione della gara, dai preparativi alle premiazioni svolte nei locali del Campo Coni di Latina. Merito di uno staff straordinario che ringrazio di cuore. Inoltre, perfetto il lavoro dei Vigili Urbani, dei volontari della protezione civile guidati da Guido Dian, di Antonio Sorrenti, speaker di livello nazionale, che ha contribuito a rendere l’evento vivace e coinvolgente. Un ringraziamento speciale – conclude Montin – per il supporto fornito sia nella fase organizzativa che durante l’evento al vicepresidente nazionale vicario Opes Davide Fioriello ed al presidente provinciale Opes Latina, Daniele Valerio presente alle premiazioni. Ci tengo infine ad invitare tutti i podisti a partecipare alla prossima edizione per contendersi il Leone d’Argento, premio che ogni anno viene rimesso in palio, creando così una competizione nella competizione”.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un ricco pacco gara, contenente un telo in microfibra celebrativo dell’evento, una sacca porta-scarpe e diversi gadget offerti dagli sponsor. I vincitori hanno ricevuto prestigiosi premi, tra cui buoni acquisto fino a 180 euro, prodotti locali come olio, miele e birre artigianali, oltre a coppe e targhe. Le premiazioni si sono svolte presso la sala del campo CONI di Latina. Il premio di società è stato attribuito alla società A.S.D. Fitness Montello, che ha portato al traguardo ben 21 atleti, distinguendosi per impegno e partecipazione. Inoltre, il Leone d’Argento è stato assegnato all’A.S.D. Atletica Ferentino, guidata da Diego Papoccia, per il miglior tempo complessivo sommando i risultati dei primi tre atleti, sia maschili che femminili. In chiusura, il presidente Mirko Montin ha rivolto un caloroso invito per la prossima edizione prevista per il 2025, sottolineando che i feedback positivi ricevuti sia dagli atleti che dagli spettatori incoraggiano il Running Club Latina a migliorare ogni anno.