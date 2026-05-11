In Corsa Libera, Menna e Ungania vincono la Setia Run

Si chiude con successo la prima edizione della Setia Run 10km a Sezze, quinta gara del circuito podistico Opes In Corsa Libera 2026.

A conquistare la vittoria è stato Manuel Menna dell’A.S.D. Atletica Tor Tre Teste, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 00:36:50. Alle sue spalle Matteo La Cascia della Nuova Podistica Latina con un tempo di 00:37:09 mentre il terzo sul podio è Fabrizio Recchia dell’A.S.D. Atletica Ferentino 00:37:52.

Nella classifica femminile, a trionfare è stata Giovanna Ungania dell’X-Solid Sport Lab A.S.D., che ha concluso in 00:42:47, la segue Francesca Macinenti dell’A.S.D. Centro Fitness Montello con il tempo 00:45:35 e al terzo posto Roberta Andreoli dell’A.S.D. Podistica Avis Priverno in 00:46:18.

Organizzata dall’associazione sportiva A.S.D. Go Run, la manifestazione ha animato le strade di Sezze con un percorso che ha attraversato il centro storico e i suggestivi panorami dei Monti Lepini, offrendo ai partecipanti un connubio tra sport, tradizione e valorizzazione del territorio.

“Le emozioni vissute sono state davvero tantissime – ha dichiarato il presidente dell’A.S.D. Go Run, Gianluca Ceccato – Un plauso particolare va a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione, all’A.S.D. I Carbonari di Sezze e all’A.S.D. Ituareg di Latina, che hanno contribuito volontariamente alla riuscita dell’evento. Aver portato a Sezze un top runner del calibro di Manuel Menna è motivo di grande orgoglio per tutta la città. Questo rappresenta soltanto un punto di partenza: i prossimi obiettivi saranno quelli di crescere sia come società sia come evento podistico, grazie anche alla collaborazione con OPES e In Corsa Libera. Arrivederci al 2027”.

L’evento ha richiamato numerosi atleti e appassionati, confermandosi non solo come appuntamento sportivo, ma anche come occasione di promozione per la città e per il suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico.