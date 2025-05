In Corsa Libera, Papoccia e Macinenti si aggiudicano il Trail di San Martino

Oltre 200 tra podisti, appassionati e curiosi, si sono ritrovati a Priverno in occasione della festa del 1° Maggio per partecipare al Trail di San Martino – Memorial Andrea Zuccaro. La storica gara podistica è nata nel 2011 e dal 2018 è dedicata alla memoria di Andrea Zuccaro podista, membro fondatore della società e figura profondamente legata alla Podistica Avis Priverno e alla comunità locale. La gara, valida come sesta tappa del circuito In Corsa Libera, organizzata dall’A.S.D. Podistica Priverno in collaborazione con il Comune di Priverno, ha registrato la partecipazione di numerosi atleti impegnati su un tracciato di circa 13 km, caratterizzato da importanti variazioni altimetriche (D+258 m). Nella categoria maschile, a salire sul gradino più alto del podio è stato Diego Papoccia dell’A.S.D. Atletica Ferentino, con un tempo di 00:49:07. Al secondo posto Alfonso Marcoccio della Runners Club Anagni, che ha raggiunto il traguardo in 00:49:16, seguito da Claudio Marchiori della Nuova Podistica Latina, che ha chiuso il tracciato in 00:49:37. Tra le donne, a trionfare è stata Francesca Macinenti dell’A.S.D. Fitness Montello, che ha completato il percorso in 00:59:55, seguita da Serena Fanella dell’A.S.D. Atletica Ferentino, con un tempo di 1:00:14 e da Roberta Andreoli, dell’A.S.D. Podistica Priverno, atleta di casa, che ha tagliato il traguardo in 1:03:39.

“La risposta dei cittadini di Priverno e dei tanti amici podisti provenienti dalle società delle zone limitrofe è stata straordinaria” – ha dichiarato Rossano Viglianti, presidente dell’A.S.D. Podistica Priverno. A nome della nostra società, posso affermare con soddisfazione che l’evento è perfettamente riuscito. Anche la passeggiata non competitiva ha riscosso un’ottima partecipazione, con molte persone che hanno scelto di trascorrere una giornata immersi nella natura, valorizzando le bellezze del nostro territorio. I pacchi gara, arricchiti dalla tipica falia privernese, sono stati molto apprezzati da tutti i partecipanti”.

Non sono mancati momenti di grande emozione, in particolare durante la cerimonia di premiazione, quando la famiglia Zuccaro ha consegnato i premi ai vincitori della categoria assoluti. Un gesto semplice ma carico di affetto, nel ricordo del caro Andrea. Tutti i partecipanti hanno trascorso una giornata immersi nella natura, correndo o passeggiando tra i boschi e lungo il fiume Amaseno, con una piacevole sosta al Borgo di Fossanova, dove hanno potuto ammirare la splendida Abbazia, gioiello storico del territorio. “Ringrazio di cuore il Comune di Priverno per il patrocinio e la collaborazione per l’organizzazione del Trail di San Martino – Memorial Andrea Zuccaro. Un ringraziamento speciale va in particolare alla Sindaca Anna Maria Bilancia, al Vice Sindaco Antonio Ines e all’assessora allo Sport Luigina Vellucci, per la preziosa sensibilità e disponibilità nonché al locale Comando della Polizia Locale. Ringrazio tutte le associazioni sportive e di volontariato presenti ed in particolare le Guardie Fipsas e tutti gli sponsor che hanno supportato l’ evento. Grazie – Conclude Viglianti – a tutti gli atleti e le società podistiche che hanno preso parte alla gara competitiva, tutti coloro che hanno partecipato alla camminata sportiva e a tutte le persone che sono venute a Priverno semplicemente per passare una giornata di sport, benessere e divertimento insieme a noi”.

Un augurio speciale e affettuoso va alla famiglia Zuccaro per la nascita del nipotino del caro Andrea, venuto al mondo pochi giorni prima della gara dedicata al compianto nonno.