In Corsa Libera, Patria e Iacutone trionfano alla Beer Mile

Grandissimo successo per la Beer Mile di Tabella Falcone, gara podistica inserita nel circuito “In Corsa Libera” come 16^ tappa stagionale.

L’evento, ideato e organizzato da Cristian Falcone presso il Campo Coni di Latina, è nato con l’obiettivo di unire, coinvolgere e divertire tutti gli appassionati di running in una calda serata di fine estate. Il preparatore atletico e presidente dell’a.s.d. Tabella Falcone, ispirandosi a un format americano, ha deciso anni fa di sostituire la classica pizza di fine anno con il suo team con qualcosa di più dinamico e originale, trasformando quella prima idea in un appuntamento fisso e aperto a tutti. Quest’anno il gruppo si è allargato ulteriormente, arrivando perfino a superare i confini nazionali. Grazie alla collaborazione con il running club romano Amor Run Club, l’evento ha visto anche la partecipazione di atleti stranieri, che prima hanno scoperto le bellezze dell’Agro Pontino e poi si sono cimentati nella gara, bevendo le ottime birre del birrificio artigianale locale East Side. La giornata si è aperta con le gare dedicate ai più piccoli, che hanno partecipato alla staffetta con acqua e menta, seguite dalla staffetta “con le ali”, dove i partecipanti si sono sfidati bevendo Red Bull prima di ogni frazione.

In un clima di festa, tra panini, birre, musica e massaggi è andata in scena la gara regina: la Beer Mile. Gli atleti si sono cimentati in quattro giri da 400 metri, intervallati da quattro lattine da 33cl di birra East Side da consumare prima di ogni frazione. Nella categoria maschile ha trionfato Davide Patria, soprannominato dagli amici “Mr Vortice”, che grazie alle sue rapide bevute è riuscito a superare Nikolas Tenaglia, secondo classificato, e Luca Berti, che ha conquistato il terzo posto al fotofinish. Tra le donne, la vittoria è andata a Scilla Iacutone, protagonista di uno scatto decisivo nell’ultimo giro che le ha permesso di distanziare le avversarie. Sul podio anche Niamh Morgan e Juliana Klopp, due atlete straniere giunte dall’estero per vivere questa serata all’insegna dello sport e del divertimento. Le ricche premiazioni e l’attesa estrazione finale hanno concluso una serata perfettamente riuscita, in cui sport, convivialità e birra artigianale si sono fusi in un mix vincente. A fare da cornice, la qualità delle attività locali che, come sempre, si distinguono per il loro supporto e il loro impegno.

“Ogni anno la Beer Mile Tabella Falcone mi stupisce – commenta Cristian Falcone, presidente dell’a.s.d. Tabella Falcone – è un evento particolare, fuori dagli schemi, ma riesce sempre ad appassionare e divertire tutti i partecipanti. Anche quest’anno non ha deluso le aspettative. Da organizzatore non posso che essere orgoglioso della strada percorsa da questo evento, nato cinque anni fa quasi per gioco e diventato oggi un appuntamento fisso e molto atteso. Ringrazio di cuore tutti coloro che credono nel Beer Mile e ci supportano ogni anno. Oltre ai già citati, un grazie speciale va a Saucony, GMG Impianti di Gianluca Coluzzi, Ottica Fabio Tonazzi, City Rent, Maione Feel Go Live, Appeal Beach, Fisioterapia Erica Ippolito, Farmacia Dr. Giannantonio, Gelateria Harry’s 2, Greja srl e OPES Latina, sempre al fianco degli eventi sportivi di qualità” – conclude Falcone.