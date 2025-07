In Corsa Libera, Persi e Casciotti trionfano alla Jennesina

Si è conclusa con grande successo la 18^ edizione della Jennesina, gara podistica organizzata dall’A.S.D. Tivoli Marathon e valida come 13^ tappa del circuito Opes In Corsa Libera. La gara, disputata sabato 5 luglio, organizzata con la collaborazione della Proloco di Jenne, ha visto 300 atleti sfidarsi su un tracciato panoramico di 10 km caratterizzato da delle dolci salite. Partendo dai monasteri di Santa Scolastica e di San Benedetto e arrivando nel centro storico dell’incantevole borgo medioevale di Jenne, gli atleti si sono immersi nelle bellezze naturali del parco dei Monti Simbruini, attraversando anche i luoghi sacri in cui visse San Benedetto da Norcia. Dopo un passaggio finale di circa 500 metri tra i vicoli e gli scorci caratteristici di Jenne, i runners sono stati accolti da un pubblico caloroso e hanno ricevuto la medaglia celebrativa dell’evento.

Nella categoria maschile ha trionfato Umberto Persi dell’A.S.D. At Running, con un tempo di 00:37:15, seguito da Pasquale Roberto Rutigliano dell’A.S.D. Atletica Pro Canosa, 00:38:22 e da Christian Milana, della Olibanum Overrunners A.S.D., che ha completato il percorso in 00:41:42. Nella categoria femminile Maria Casciotti della Purosangue Athletics club ha conquistato il gradino più alto del podio con un tempo di 00:45:08, seguita da Gabriella Pameli della Runforever Aprilia, 00:46:55 e da Simona Magrini della Olibanum Overrunners A.S.D., che ha raggiunto il traguardo in 00:48:45. Una trentina di persone hanno scelto di vivere insieme una giornata di sport partecipando alla passeggiata non competitiva.

“È stata dura ma ce l’abbiamo fatta anche questa volta! Ci scusiamo per il ritardo della partenza, provvidenziale per alcuni di noi che, con meno caldo, hanno segnato il loro best su questa gara – ha commentato Marco Morici, presidente dell’A.S.D. Tivoli Marathon – Grazie di cuore alla nostra squadra, e agli atleti che hanno partecipato con entusiasmo sia nell’organizzazione che nella competizione. Grazie alla Proloco di Jenne, che ha partecipato attivamente all’organizzazione, ai volontari dell’associazione dei Carabinieri, ai volontari che hanno organizzato la cena, agli autisti delle navette, ai giudici della gara, agli sponsor ed ovviamente ai cittadini che ci hanno accolto, supportato ed incitato. Un ringraziamento ed un abbraccio – conclude Morici – vanno anche a Daniele Vulpiani e a Tatiana Del Treste che, nonostante la lunga distanza, sono venuti per partecipare alla nostra festa”.

Al termine della competizione, come da tradizione, il cuore del borgo si è animato con un momento di festa. In Piazza Madonna delle Grazie, gli atleti e gli accompagnatori hanno cenato tutti insieme, accompagnati dall’intrattenimento musicale. Ancora una volta la Jennesina si conferma un appuntamento fisso nel panorama podistico regionale, pronta ad accogliere centinaia di atleti e ad unire sport e tradizione locale.