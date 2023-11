In Corsa Libera, podio per Noro e Casciotti al Trail dei Santi

Si chiude con successo la quarta edizione del “Trail dei Santi” organizzata dalla Polisportiva Rocca Priora con il patrocinio del Comune di Rocca Priora e sotto l’egida Fidal e Opes.

La tappa ventisette del calendario gare Opes del circuito “In Corsa Libera”, andata in scena lo scorso 1 novembre, ha dato seguito come quinto ed ultimo appuntamento, alle gare del Circuito dei Castelli Romani, inserite all’interno di In Corsa Libera con lo scopo di promuovere le corse che si svolgono nell’area dei Castelli.

Sono stati 250 gli atleti al via, che si sono dati battaglia sui 15,5 km D+500. A trionfare è stato Matteo Noro della Asd Piano Ma Arriviamo, con il tempo di 1h 02′ 41″. Lo segue Pasquale Roberto Rutigliano 1h 04′ 54″ Bitonto Runners e terza piazza per Daniele Ferrante 1h 05′ 13″ SS Lazio Atletica Leggera.

Per le donne vince Maria Casciotti 1h 12′ 27″ Purosangue Athletics Club, seguita da Zoe Pretara 1h 13′ 16″ Asd Runners Chieti e da Silvia Gaffi 1h 14′ 12″ SSD Runner Trainer.

“La gara è andata benissimo, con iscritti ed arrivati oltre le aspettative, ma siamo stati in grado di accogliere tutti nel migliore dei modi – commenta il presidente della Polisportiva Rocca Priora, Marco Rosola. A riprova di questo – spiega – sono giunti molteplici messaggi di ringraziamento e attestati di stima. È grande la soddisfazione della Polisportiva anche in considerazione del fatto che tutte le gare di zona hanno riscontrato quest’anno un calo di iscritti, mentre noi siamo andati in controtendenza”.