In Corsa Libera, pronte Corsa del Pane Genzanese e Trofeo Città di Nettuno

Tutto pronto per un altro weekend ricco di emozioni per podisti e appassionati di running. Domenica 21 settembre, gli amanti della corsa potranno cimentarsi con la diciottesima e diciannovesima tappa del circuito OPES In Corsa Libera.

Genzano di Roma ospiterà la XII edizione della Corsa del Pane Genzanese, manifestazione podistica nazionale organizzata da Genzano Marathon ASD, con il patrocinio del Comune di Genzano. La gara si svolge nell’ambito della 37a Edizione della Festa del Pane Casareccio IGP di Genzano di Roma e del Santo Patrono San Tommaso da Villanova ed è valevole anche come tappa del Circuito dei Castelli Romani.

Sulla distanza di 10 km, il percorso sarà un viaggio tra le suggestive vie di Genzano di Roma, passando accanto a gioielli storici come il Palazzo Sforza Cesarini e la celebre via dell’Infiorata. Prevista anche una camminata di circa 8 km a passo libero. La partenza della camminata è fissata per le ore 8:00, mentre la gara prenderà il via alle ore 9:00 ed entrambe partiranno da Piazza Tommaso Frasconi. Le iscrizioni resteranno aperte fino a giovedì 18 settembre alle ore 24:00.

“Vorrei ringraziare le istituzioni per il patrocinio concesso, tutti i nostri sponsor che hanno creduto e investito nel nostro progetto – commenta Giovanni Vitale, Presidente della Genzano Marathon ASD – Un ringraziamento speciale va all’AVIS, che sarà presente anche nelle premiazioni, offrendo un riconoscimento ai primi tre uomini e alle prime tre donne classificati nella gara podistica. Vorrei cogliere l’occasione per invitare tutti i cittadini e gli amici della Genzano Marathon a partecipare alla passeggiata non competitiva, un momento di condivisione aperto a tutti. Il ricavato sarà interamente devoluto alla casa famiglia La Coccinella”.

I pettorali potranno essere ritirati sabato 20 settembre presso Bocci Sport ad Albano Laziale, oppure direttamente in zona partenza il giorno della gara. Il tempo massimo per completare la gara è fissato in 1 ora e 45 minuti. Lungo il percorso sarà presente un punto ristoro, mentre all’arrivo sarà previsto un ricco ristoro finale.

Ci spostiamo a Nettuno, dopo quattro anni di pausa, torna uno degli appuntamenti podistici più attesi del litorale laziale: il Trofeo Città di Nettuno. La 14^ edizione si svolgerà per l’appunto domenica 21 settembre 2025, riportando in città un evento che unisce sport, solidarietà e inclusione. Organizzato dall’ASD Spiragli di Luce con il patrocinio della Regione Lazio, Coni Lazio, Comune di Nettuno, Città di Anzio, UsAcli Roma, con il sostegno della Fondazione Porfiri e la collaborazione di ASD Podistica Solidarietà e ASD Fitness Montello, il Trofeo promette una giornata ricca di emozioni per atleti, famiglie e appassionati. La giornata inizierà alle ore 8:00 con il ritrovo in Piazza Cesare Battisti, di fronte al Palazzo Comunale e la partenza sarà alle ore 9:30 con percorso competitivo di 10,1 km. Sarà prevista anche una camminata metabolica non competitiva di 5 km, guidata dal trainer Sergio Zonzin alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Nettuno ed una camminata solidale aperta a tutti, a contributo libero. Il tracciato si snoda tra i luoghi più suggestivi di Nettuno, dal Borgo Medievale al Forte Sangallo, passando per la Chiesa di Santa Maria Goretti e il lungomare.

“Un ringraziamento speciale va al sindaco Nicola Burrini, grande appassionato di running, che ha fortemente voluto il ritorno di questa gara dopo gli anni di stop, all’assessora Carla Giardiello che ha seguito fin dall’inizio la nascita di questo progetto e alla polizia locale che garantirà la sicurezza lungo il percorso – commenta Elisa Tempestini presidente dell’A.S.D. Spiragli di Luce – Un grazie di cuore va a tutto lo staff e agli amici che, in questi ultimi giorni, non hanno fatto mancare il loro supporto. Un ringraziamento speciale anche a Sergio Zonzin, che con la sua camminata animerà la giornata facendo ammirare ai partecipanti le bellezze di Nettuno. Infine, un grazie agli amici della Podistica Solidarietà e al suo presidente, Pino Coccia”.

Al termine, in Piazza Colonna, i ristoratori della zona offriranno un ricco ristoro a base di prodotti tipici locali e vino DOC. Le iscrizioni sono aperte online su ENDU.net fino a giovedì 18 settembre. La distribuzione dei pettorali avverrà dalle 7:30 alle 9:00 presso la zona partenza.