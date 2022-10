In Corsa Libera, alla scoperta dell’Umbria con la Sagrantino Running

Tutto è pronto per la Sagrantino Running, 15esima tappa del circuito podistico Opes In Corsa Libera. Il Wine Trail, giunto alla sua terza edizione ed organizzato dell’associazione Athena, si terrà sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 a Montefalco (PG), per una gara tanto attesa quanto particolare nel suo genere.

Alla Sagrantino Running infatti, sarà possibile scoprire a pieno il territorio umbro grazie a due giorni di sport abbinati a cultura e buona tavola con la tipica cucina regionale.

Dopo il successo delle passate edizioni, la cittadina di Montefalco, in un simbolico passaggio di testimone con il Comune di Bevagna, tornerà ad essere protagonista delle partenze delle diverse competizioni che si alterneranno in due giorni ricchi di emozioni. Saranno tre le distanze a disposizione dei podisti che giungeranno da tutto lo stivale: 45 km (ultra-trail), 25 km (la media) e 13 km (la corta).

I partecipanti attraverseranno vigneti e diverse aziende vitivinicole, alcune della quali hanno concesso il loro benestare al passaggio tra le barricaie, in un “viaggio” alla scoperta della natura e dell’opera dell’uomo.

“Anche quest’anno abbiamo proposto questa esperienza sportiva che si fonde con la cultura e l’enogastronomia della nostra cara Umbria – commenta Gabriella Renza presidente della Athena ASD – La Sagrantino Running è un contenitore di idee che abbraccia ogni sfaccettatura dello sport, infatti sia va dalle prove di Nordic Walking alle passeggiate non competitive, per passare ai trail agonistici e all’Enogastrocamminata del Sagrantino, una vera chicca per chi ama sport e buona tavola. I numeri confermano l’appeal della manifestazione e il trend positivo di questi anni intorno all’evento. Vi aspettiamo sabato 29 e domenica 30 ottobre tra Montefalco e Bevagna per un evento unico nel suo genere”.

L’evento si terrà sotto l’egida della FIDAL Umbria, con il patrocinio della Regione Umbria, dei Comuni di Montefalco e di Bevagna, del Consorzio Tutela Vini Montefalco, della “Strada del Sagrantino” e del CONI Umbria. La gara è inoltre inserita nel calendario regionale Fidal Umbria.

Inserite nel programma che andrà in scena questo fine settimana, la Run & Walk non competitiva di 13 km pensata appositamente per chi vuole correre o camminare, la Nordik Walking con circa 150 metri di dislivello, l’Enogastrocamminata, una una passeggiata nata per dare l’opportunità a tutti, podisti e non, di poter percorrere circa 6,5 km tra le bellezze paesaggistiche nel cuore dell’Umbria e al contempo apprezzare anche la tipica cucina regionale. Ed ancora, la gara dedicata ai più piccoli, Bimbincammino un connubio perfetto di emozioni in natura, lungo percorsi e sentieri, borghi e antichi castelli del territorio umbro, per far conoscere la propria terra e la natura, attraverso il cammino.