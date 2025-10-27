In Corsa Libera, quarto successo della Corrincastagna

Si è svolta domenica 26 ottobre 2025, in occasione della 91ª Sagra della Castagna di Cave, la quarta edizione della corsa podistica Corrincastagna, ventitreesima tappa del circuito podistico Opes, In Corsa Libera.

A trionfare è stato Gabriele Caroli (ASD Atletica Cave) che conquista il primo posto del podio in 00:31:31, seguito da Michele Prova (Saroli Club SRL SSD) che chiude in 00:31:37. Il terzo gradino del podio va a Daniele Vulpiani (Tivoli Marathon), con un tempo di 00:32:01. Il podio femminile vede trionfare Angela Mattevi (Amatori Top Runners Castelli Romani) che conquista la vittoria in 00:36:08. Martina Tozzi, Fiamme Gialle madrina dell’evento, chiude la gara al secondo posto in 00:36:28, mentre la sorella Federica Tozzi, conquista il terzo gradino del podio in 00:38:20.

Un successo, quello della Corrincastagna, che testimonia ancora una volta l’impegno e la passione dell’Atletica Cave, rappresentata da Rossano Renzi, Davide Carmignato e Andrea Velluti. L’evento, divenuto ormai un appuntamento fisso per gli appassionati della corsa e della natura, ha saputo coniugare spirito sportivo, tradizione e convivialità, attirando numerosi partecipanti provenienti da diverse località.

“Un quarto successo inaspettato, soprattutto considerando le manifestazioni nei comuni limitrofi e le condizioni meteorologiche incerte – commenta Rossano Renzi membro del direttivo dell’Atletica Cave – Sono stati quasi sfiorati i 400 partecipanti in un bel momento di sport e convivialità nel cuore della 91ª Sagra della Castagna, con un generoso ristoro al traguardo. Una famiglia in continua crescita, che sa unire sport e passione: 78 volontari hanno contribuito a rendere la giornata memorabile, accompagnati dalla mascotte che ha animato l’evento – conclude Renzi – insieme a cinque gruppi di musicisti lungo percorso che hanno dato energia ai podisti al loro passaggio”. Gremite anche le premiazioni, alla presenza presenti di atleti ed istituzioni della Regione Lazio tra cui, Massimiliano Maselli Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona, Fabrizio Ghera Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio, Edy Palazzi, consigliera regionale nel Consiglio Regionale del Lazio e Giovanni Libanori Presidente dell’Asp San Michele di Roma.