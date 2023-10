In Corsa Libera, Sonnino in Festa per il trofeo Camillo Trinca

Grande festa a Sonnino per la prima edizione del Trofeo Camillo Trinca, svoltasi sabato 30 settembre 2023. La tappa numero venti del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”, è stata organizzata dall’Asd Città di Sonnino, l’Associazione Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Sonnino.

A trionfare sulla distanza di km 15 con 400 D+, Visca Giovanni della Podistica Avis Priverno con il tempo di 1:06’32”. Seconda piazza per Ricozzi Marco della Polisportiva Ciociara A Fava con 1:10’29” e terzo sul podio Paniccia Marco della Asd Podistica Pontinia 1:11’42”.

Per le donne podio per Andreoli Roberta della Podistica Avis Priverno 1:16’32”, seconda Santoro Loredana anche lei della Podistica Avis Priverno 1:27’32” e terza posizione per Di Sotto Emanuela della Polisportiva Ciociara A Fava in 1:39’04”.

La corsa su strada che è stata dedicata al primo maratoneta di Sonnino, Camillo Trinca ha visto la partenza dal Frasso e l’arrivo degli atleti nel centro di Sonnino (LT), in Piazza Garibaldi attraversando Capocroce, Sonnino Scalo, Sassa, Via San Gaspare, Via Roma, Piazza Garibaldi. Un percorso avvincente, con panorami ambientali unici, alla scoperta del territorio. Un momento di festa per l’intera comunità che ha partecipato caldamente all’evento e che ha visto anche la presenza delle istituzioni locali.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento che ha rappresentato un vero momento di festa per tutta la comunità di Sonnino – commentano Gianluca Vacca e Sergio Contenta organizzatori tecnici dell’evento. La corsa è rientrata nella settimana Europea dello Sport e si è contraddistinta per aver unito il tessuto territoriale di Sonnino attraversandone tutte le frazioni attraverso lo sport. Per ogni frazione – spiegano – c’era un delegato comunale che ha gestito quel tratto. Per il Frasso il delegato Biagio Cipolla, per Capocroce l’assessore Del Monte, per Sonnino Scalo il consigliere Melissa Capodiferro e per Sonnino gli altri membri dell’amministrazione. Vogliamo ringraziare il presidente dell’Asd Città di Sonnino Salvatore Leoni, che si è messo in gioco e ha voluto fortemente la gara insieme a sua moglie Elisa Faiola, presidente del consiglio comunale. Grazie a tutta l’amministrazione comunale, al sindaco Gianni Carroccia, al vice sindaco Luciano De Angelis, ai familiari di Camillo Trinca al quale è stato intitolato il memorial e a tutti i presenti. Siamo fieri di aver dedicato dedicato l’evento alla prima persona che negli anni 80 ha portato la corsa a Sonnino, quando ancora era un’attività non praticata ed è stato bello vedere l’emozione della sua famiglia. Chi ha partecipato, ha trovato una grande festa con il calore di tutto il paese che è molto partecipe, oltre che un tracciato lungo, bello e duro con gli ultimi 5 km in salita. Una gara bella ed emozionante – concludono – che sicuramente ripeteremo il prossimo anno”.