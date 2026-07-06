Si è svolta sabato 4 luglio la 19ª edizione della Jennesina, undicesima tappa del Circuito Podistico Opes In Corsa Libera. La gara richiama ogni anno centinaia di appassionati grazie al suo suggestivo percorso di 10,2 chilometri tra i panorami della Valle dell’Aniene.

L’evento, organizzato con grande cura dalla Tivoli Marathon guidata da Marco Morici, ha confermato ancora una volta l’elevato livello tecnico della manifestazione e l’ottima partecipazione di atleti provenienti da tutta la regione.

In campo maschile è stato Umberto Persi dell’ASD Atletica La Sbarra a conquistare il gradino più alto del podio, imponendosi con il tempo di 37’51”. Alle sue spalle ha chiuso Daniele Vulpiani della Tivoli Marathon, autore di una prova di alto livello conclusa in 38’40”, mentre la terza posizione assoluta è andata a Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà, che ha fermato il cronometro a 39’15”.

Tra le donne, la vittoria è andata a Ilaria Colonnelli dell’ASD Atletica Ferentino, prima al traguardo in 48’20”. Seconda piazza per Pamela Gabrielli della Runforever Aprilia, che ha completato la prova in 49’27”, mentre il terzo posto assoluto è stato conquistato da Maria Bruno dell’ASD Salerno Marathon, al traguardo con il tempo di 50’00”.

La Jennesina si conferma così un appuntamento irrinunciabile del calendario podistico laziale, capace di unire agonismo, bellezza del territorio e una perfetta organizzazione. Merito della Tivoli Marathon e del presidente Marco Morici, che insieme a volontari, istituzioni e sponsor continua a valorizzare una manifestazione ormai entrata nel cuore dei podisti.

Ancora una volta Jenne ha saputo accogliere atleti e accompagnatori in un clima di festa, regalando una giornata di grande sport e confermando il fascino di una gara considerata da molti un appuntamento suggestivo dell’estate podistica laziale.