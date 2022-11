In Corsa Libera, successo in Umbria alla Sagrantino Running

Sono stati ben 1500 i runners che lo scorso 29 e 30 ottobre si sono ritrovati in terra umbra, a Montefalco (PG), richiamati dalla terza edizione della “Sagrantino Running – The Wine Trail”, quindicesima tappa del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”.

Una due giorni caratterizzata da sport e natura con podisti provenienti da ogni parte d’Italia e da ben 17 differenti nazioni, che hanno avuto l’opportunità di percorrere tracciati tra le barricaie nel cuore d’Italia, studiati dalla società organizzatrice Athena ASD.

A tagliare per primo il traguardo della 45 km, Alex Tucci del Gruppo Podistico Il Crampo, con il tempo di 03:22:03. Secondo Luca Gargiulo Lazio Outdoor 03:27:05 e terzo Federico Susta dell’Atletica Winner Foligno in 03:57:45.

Per le donne conquista il podio Giovanna Puma dell’Atletica Winner Foligno in 04:08:56, seconda Lorena Piastra della Tx Fitness 04:19:38 e terza piazza per Francesca Ferretti dell’Atletica Winner Foligno 04:33:50.

Nella media distanza di 25 km, primo Giorgio Lampa Atletica Amatori Osimo, seguito da Andrea Rofena At Running e Mattia Rombini Grottini Team Recanati. Per le donne prima Veronica Del Grosso Sporting Club Usa Avezzano, Cristina Mercuri Atletica Winner Foligno e Terza Silvia Cortesi Team Mud&Snow.

Per la 13 km il podio va a Alessio Biagioni della Piano Ma Arriviamo, secondo Marvin Perugini Polisportiva Servigliano, terzo Andrea Apostoli Proietti Winner Foligno. Prima tra le donne Giorgia Castelli Olgiata 20.12, seconda piazza per Martina Mosca Podistica Terni e in terza posizione Carla Mazza della Piano Ma Arriviamo.

Svizzera, Stati Uniti, Romania, Perù, Moldavia, Lituania, Libia, Kenya, Germania, Francia, Finlandia, Ecuador, Colombia, Argentina, Albania ed un nutrito numero dalla Spagna (notoriamente terra di Trail running). Questi sono i paesi che l’evento è riuscito con la sua enorme potenzialità, a smuovere ed attrarre grazie alla sua peculiare fusione tra sport, natura e buona tavola.

Grandi numeri anche per le altre iniziative in programma: 200 gli iscritti alla Run&Walk non competitiva, 200 all’Enogastrocamminata, 60 alla Nordic Walking e 40 per “Bimbi in cammino”.

La manifestazione è inserita nel calendario regionale Fidal Umbria e In Corsa Libera di OPES, sotto l’egida della FIDAL Umbria e con il patrocinio della Regione Umbria, dei Comuni di Montefalco e di Bevagna, del Consorzio Tutela Vini Montefalco, della “Strada del Sagrantino” e del CONI Umbria. Un appuntamento che ha concesso ai runners di transitare da Montefalco, uno dei più belli e caratteristici borghi d’Italia, fino all’incantevole Bevagna passando in oltre 10 cantine, alcune delle quali hanno consentito il transito tra le loro esclusive barricaie.

“Una due giorni senza sosta dove le migliaia di persone intervenute ci hanno regalato sorrisi e soddisfazioni – afferma Gabriella Renza, presidente dell’Athena asd – Un weekend di sport all’insegna del nostro territorio, dello sport all’aria aperta, dell’enogastronomia, della cultura e dell’arte. I territori di Montefalco e Bevagna hanno risposto in maniera impeccabile, porgendo a tutti gli ospiti un’accoglienza senza pari. Un grazie a tutti coloro i quali sono intervenuti sia dall’Umbria che da fuori regione nonché dall’estero, un grazie a tutte gli Enti che hanno creduto nel progetto a partire dalla Regione Umbria alle amministrazioni comunali di Montefalco e Bevagna, al Consorzio Tutela Vini Montefalco, a la Strada del Sagrantino, alle associazioni che hanno collaborato con noi e soprattutto agli oltre cento volontari che hanno permesso la realizzazione della terza edizione della Sagrantino Running the Wine Trail.”

Tutto questo ha permesso alla Sagrantino Wine Trail di confermarsi come un suggestivo easy Wine Trail tra cantine e vigneti dell’omonima zona. Un’esperienza sensoriale unica che può essere vissuta proprio nel momento in cui il foliage assume un colore unico al mondo. Corse competitive che mettono nelle condizioni di esplorare uno degli angoli più belli d’Italia. Ma anche tante attività dedicate a tutti coloro i quali, adulti e bambini, vogliono vivere una due giorni all’insegna dello sport, dell’enogastronomia e della natura senza agonismo.

Tutte le foto ufficiali sono a cura di Foto4Go.