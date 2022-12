In Corsa Libera, successo per il Maranto Chirstmas Vertikal

Con la Maranto Chirstmas Vertikal, si chiude a Fondi la diciottesima tappa del circuito podistico In Corsa Libera di Opes.

Il trail di Montagna si è svolto lo scorso 8 dicembre, con un tracciato che si è snodato in verticale per 2,8 chilometri ed un dislivello di 800m. Una scalata che ha offerto una splendida vista al cospetto degli straordinari panorami della Piana di Fondi, per una gara e che è inserita come finale del 2022 per il Circuito Vertikal Lazio.

L’organizzazione a cura dello staff della asd Top Trail del presidente Luca Mirabello, ha saputo coniugare territorio, storia ed ambiente grazie al trail running. Non è mancata anche dell’ironia in gara, grazie a dei simpatici “cartelli motivatori” posti sul tracciato che hanno saputo divertire ed accompagnare gli atleti fino alla vetta.

“La gara è stata molto apprezzata ed ha avuto un’ottima riuscita – commenta il presidente Luca Mirabello – per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione tra cui il Comune di Fondi, il Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, il Comitato Provinciale Opes Latina, la Croce Rossa intervenuta, la Polizia Locale e tutte le istituzioni. Inoltre, ci tengo a ringraziare tutto lo staff ed il direttivo della Top Trail composto dal vicepresidente Antonello Marrocco, il consigliere Marco Piccione, la segreteria gestita da Monia Verardi, il tesoriere Francesco Muccitelli e tutti i volontari tra cui fotografi, persone sul percorso e tutti coloro che a vario titolo hanno prestato servizio alla gara”.

Con dei tempi eccezionali, ad avere la meglio tra i runners in lizza, sono stati Severino Matteo 0.32.35m della Asd Aequa Trail che conquista il primo posto del podio, seconda piazza per Amendola Carmine 0.34.14 dell’Asd Amalfi Coast 341, terzo Iacovacci Cesare 0.35.00m della Asd Top Trail.

Per le donne, prima posizione con 0.43.39 per D’Oria Martina della ASD Top Trail, seconda Ciancia Veronica 0.46.04 della Run & Smile e terzo gradino del podio per Guerra Milena 1.02.08 della Fitness Montello Running.

Ora, in casa Top Trail, si freme ora per l’arrivo della Maranto MMT, manifestazione dai percorsi più lunghi ideati da Antonello Marrocco insieme a Marco Piccione, del prossimo 26 marzo 2023. Sarà un tracciato classico, da 14 chilometri per un dislivello di 1100 metri circa, a cui si affianca un percorso da ben 28 chilometri ed un dislivello di circa 1700 metri. Quest’ultimo è stato particolarmente apprezzato da atleti della caratura del giovane Giacomo Forconi, non a caso vincitore dell’edizione 2022 della gara. La Maranto MMT si svolgerà a Fondi all’interno del Parco degli Ausoni e del Lago di Fondi. Tante le iscrizioni già pervenute per prendere parte all’evento.