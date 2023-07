In Corsa Libera, successo per la “Notturna Tre Torri”

Sabato 1 luglio 2023 è andata in scena la “Notturna Tre Torri”, dodicesima tappa del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”.

La corsa realizzata dall’Atletica Ceprano del presidente Sandro Ceccacci, ha conquistato il territorio cepranese in provincia di Frosinone, con quasi quattrocento partecipanti giunti per l’occasione in Piazza Martiri.

A conquistare il primo gradino del podio, la prestazione di Diego Papoccia della Runners Team Ferentino avanti su tutti con 00:33:01.98, secondo Daniele Vulpiani 00:33:25.15 della Ufens Aequatrail e terza piazza per Gabriele Carraroli 00:33:27.03 della Centro Fitness Montello.

Per le donne prima piazza per Francesca Sabatini dell’Atletica Ceprano, che giunge al traguardo in 00:39:35.57. Seconda Linda Tomassi della Palestrina Running 00:39:42.50 e terzo gradino del podio per Beatrice Ondoli 00:40:11.53 atleta runcard.

La corsa podistica regionale si è realizzata sulla distanza di 9.950 km, completati in quattro giri su percorso cittadino pianeggiante, con due discese di circa 150mt e due brevi salite di 50 e 150mt. Non è mancato inoltre, il divertimento associato allo sport per i più piccoli, che si sono cimentati nella corsa. Oltre alle classiche premiazioni assoluti, di categoria e di società, la gara, valevole come trofeo Avis, ha visto assegnare dei premi speciali a questi ultimi corridori che sono oltretutto dei donatori.

La Notturna Tre Torri ha dunque messo a segno anche questa quattordicesima edizione, a dimostrazione di un evento ormai consolidato nel territorio, come spiega il presiedente dell’Atletica Ceprano Sandro Ceccacci: “Stanchi ma soddisfatti per il sensazionale successo di questo ormai annuale evento sportivo estivo dedicato alla corsa su strada. Ancora una volta tutto lo staff dell’Atletica Ceprano è riuscito a regalare una giornata di sport già dalle prime ore del pomeriggio. Vedere 70 bambini gareggiare sul percorso realizzato al centro della piazza centrale è stato emozionante. Alla gara competitiva 380 gli atleti iscritti e per questo ringrazio le numerose società sportive presenti che ancora una volta ci hanno onorato della loro presenza. Ringrazio – prosegue – il Comune di Ceprano per il patrocinio concesso, il gruppo della Protezione Civile di Ceprano e l’Associazione Benemerita di Ceprano per la sorveglianza percorso, la Giuria del Gruppo GGG Fidal Frosinone e il Comitato Regionale FIDAL Lazio. Ultimo, ma non per importanza, un ringraziamento speciale va a tutti i nostri sponsor, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare l’evento. Scontato l’appuntamento per l’edizione numero 15”.