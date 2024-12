Maenza è pronta ad accogliere la quarta edizione dell’urban trail natalizio “Corriamo tra i presepi”, un evento che unisce sport, tradizione e panorami mozzafiato. La manifestazione si terrà domenica 29 dicembre 2024, con ritrovo fissato alle ore 13:30 in Via Circonvallazione 1 e partenza alle ore 15:30. Gli atleti si sfideranno su un percorso di 8,7 km, caratterizzato da un dislivello positivo di 300 metri, attraversando i luoghi più suggestivi del borgo.

L’evento, organizzato dalla Montello Running in collaborazione con gli assessorati alla Cultura e allo Sport di Maenza, il Comitato Provinciale Opes di Latina, l’AVIS di Maenza e le Aquile dei Lepini ODV, gode del patrocinio del Comune di Maenza. La manifestazione rappresenta la 25^ ed ultima tappa del circuito In Corsa Libera.

La quota di iscrizione per la gara competitiva è di 12 euro e include un pacco gara riservato ai primi 150 iscritti tramite pre-iscrizione, da effettuare entro le ore 20:00 di venerdì 27 dicembre inviando una e-mail a info@raceservice.it. Oltre alla competizione principale, l’evento prevede una passeggiata e una Race Kids per i bambini fino agli 11 anni, entrambe gratuite e con iscrizioni direttamente sul posto.

Numerosi premi saranno assegnati ai vincitori della gara, con classifiche suddivise per categorie maschili e femminili. I premi includeranno cesti di prodotti alimentari locali e, per i vincitori assoluti, materiale tecnico per la corsa. Le categorie premiate sono: Maschili: M20-M25 (unica), M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75 ed oltre (unica). Femminili: F20-F25 (unica), F30, F35, F40, F45, F50, F55, F60, F65, F70 ed oltre (unica).

Al termine della gara, i partecipanti e gli spettatori potranno immergersi nella magia del presepe vivente, tipico del borgo di Maenza, e partecipare al conviviale Polenta Party, accompagnato da vino rosso. Per i partecipanti sarà inoltre disponibile un servizio docce sul posto.

Sergio Zonzin, presidente della Fitness Montello, ha dichiarato: “Ringrazio l’assessore allo Sport ed il sindaco di Maenza per il loro prezioso supporto ed invito tutti i podisti, locali e non, a partecipare a questo evento unico. Vi aspettiamo numerosi per vivere un’esperienza indimenticabile di sport, cultura e divertimento nel cuore dei Monti Lepini, festeggiando insieme la conclusione di un anno podistico ricco di passione e impegno”.