In Corsa Libera, torna protagonista la Castel Romano JoyRun

Tutto pronto per la VI edizione della Castel Romano JoyRun, sesta tappa del circuito podistico Opes In Corsa Libera, che torna protagonista domenica 17 maggio 2026 a Castel Romano.

La manifestazione prenderà il via alle ore 8:45 da Via del Ponte di Piscina Cupa, di fronte al primo ingresso del Castel Romano Designer Outlet, con arrivo previsto nello stesso punto. Il ritrovo degli atleti è fissato a partire dalle ore 7:15, quando sarà disponibile anche un’area parcheggio dedicata ai partecipanti.

La gara offrirà diverse modalità di partecipazione: la competitiva di 10 chilometri omologata FIDAL, la non competitiva di 9,9 chilometri e la Fun Run di 5 chilometri aperta a famiglie, appassionati e runner di ogni età. Il percorso, particolarmente veloce, rappresenta un’occasione ideale per chi punta a migliorare il proprio personal best.

Per gli atleti che desiderano mantenere un ritmo costante sarà inoltre disponibile il servizio pacer curato dai Bradipi di Piano Ma Arriviamo. Non mancheranno intrattenimento e iniziative dedicate ai partecipanti. La giornata sarà animata dalla musica di Dimensione Suono Roma e avrà uno starter d’eccezione: il campione olimpico Andy Diaz, pronto a dare il via alla corsa.

“Tutto questo conferma la continua crescita della manifestazione, che quest’anno si arricchisce ulteriormente con il Campionato Regionale FISPES, introdotto per la prima volta all’interno della Castel Romano JoyRun. Un’importante novità che testimonia la volontà dell’organizzazione di rendere l’evento sempre più inclusivo e prestigioso – commenta Gianfranco Balzano, presidente dell’ASD LBM Sport Team – La gara nazionale dei 10 chilometri vedrà inoltre la presenza di atleti di alto livello, pronti a contendersi la vittoria su un percorso veloce e spettacolare. Con la consapevolezza di aver lavorato al meglio per costruire un evento da ricordare, vi aspettiamo il 17 maggio ai nastri di partenza della Castel Romano JoyRun”.

Tutti gli iscritti riceveranno una maglia tecnica Zeus e una sacca Skechers, oltre a uno sconto del 10% nei negozi e nei ristoranti del Castel Romano Designer Outlet. Per facilitare gli spostamenti, l’LBM Sport Team metterà inoltre a disposizione un servizio navetta gratuito andata e ritorno, con partenza alle ore 7:00 dalla sede LBM di Via Tuscolana 187 e rientro da Castel Romano alle ore 12:00.

Ad accogliere atleti e accompagnatori ci saranno anche i punti “Coffee&Go”, aperti dalle ore 8:00 per offrire una colazione energizzante prima della partenza. Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, pronta a richiamare centinaia di runner nella suggestiva cornice di Castel Romano.