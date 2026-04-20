In Corsa Libera, tutto pronto per la 52esima Pedagnalonga

Tutto è pronto per la 52esima edizione della Pedagnalonga di Borgo Hermada, pronta a richiamare il prossimo 26 aprile migliaia di partecipanti per uno degli appuntamenti più attesi della primavera pontina. Se la tradizionale passeggiata enogastronomica è già sold-out da tempo, restano ancora pochi giorni per iscriversi alle gare podistiche.

Ci sarà tempo fino a martedì 21 aprile per assicurarsi un pettorale alla Pedagnalonga Half Marathon, la gara di 21 km tra i poderi dell’Agro Pontino, facente parte del circuito “In Corsa Libera” di Opes Latina come quarta tappa del calendario.

“La corsa podistica continua a crescere e migliorare sia sotto il profilo della partecipazione che sotto quello organizzativo – commenta il presidente Albino Marostica – La gara di 21 km è ormai un’istituzione per la sua tipicità, visto che si corre su un territorio completamente pianeggiante, tutto immerso nel verde dei nostri poderi. Il percorso è stato in parte modificato – spiega Marostica – limitando ancora il percorso sullo sterrato. Alla mezza abbiamo aggiunto anche la corsa di 13 km che permetterà di vivere le emozioni di gara su una distanza più breve ma pur sempre competitiva”.

Accanto alla distanza principale, gli organizzatori, hanno infatti previsto anche una gara competitiva breve di 13 km, ampliando così le possibilità di partecipazione e permettendo a un numero ancora maggiore di atleti di vivere l’esperienza della Pedagnalonga. Come da tradizione, tutti i partecipanti riceveranno la medaglia in metallo coniata appositamente per l’edizione 2026 e che quest’anno sarà assegnata anche agli arrivati della prova sui 13 km. Il percorso, completamente pianeggiante e immerso nel verde, rappresenta uno dei punti di forza dell’evento: un tracciato veloce ma suggestivo, capace di unire l’aspetto agonistico alla valorizzazione del territorio dell’Agro Pontino.

La presentazione ufficiale della manifestazione è in programma martedì 21 aprile alle ore 12 presso la Sala Giunta del Comune di Terracina, alla presenza delle autorità, a pochi giorni dal via di un evento che continua a crescere e a coinvolgere appassionati da tutto il territorio.