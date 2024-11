In Corsa Libera, tutto pronto per la “Genazzano A Perdifiato”

Domenica 10 novembre 2024, Genazzano si prepara ad accogliere la nuova edizione della Genazzano a Perdifiato, gara su strada di 9,5 km organizzata dall’A.S.D. Atletica Genazzano con il patrocinio del Comune di Genazzano, sotto l’egida di OPES e FIDAL. L’evento, che rappresenta l’ottava edizione del Memorial Don Marcello Schiavella e la 23^ tappa del circuito In Corsa Libera, vedrà atleti e spettatori vivere e scoprire il cuore storico della città.

Questa manifestazione sportiva rappresenta non solo un’occasione per competere, ma anche un omaggio sentito al compianto Don Marcello Schiavella, parroco della comunità di Genazzano ed instancabile promotore dei valori sportivi e sociali. La sua dedizione verso i giovani e il suo impegno a favore della comunità hanno ispirato generazioni, rendendo questa gara un momento di incontro, di ricordo e di riflessione sui sani valori dello sport.

Oltre alla gara competitiva, la giornata sarà arricchita da una serie di attività pensate per coinvolgere i giovani di tutte le età. Dalle 9 del mattino inizieranno le gare dedicate ai più piccoli, dai pulcini ai cadetti, insieme ad una camminata sportiva di 4,5 km aperta a tutti. L’appuntamento è fissato alle 8:30 al castello Colonna e la partenza della gara competitiva e della camminata sportiva è prevista per le ore 10.

Per tutti i giovani partecipanti ed i primi 150 iscritti alla gara competitiva è previsto un pacco gara speciale, con una maglietta celebrativa e beni alimentari. Grazie a un sistema di rilevamento tramite microchip, i partecipanti della 9,5 km potranno contare su una gestione accurata dei tempi e sulla massima sicurezza durante tutto il percorso.

Antonella Ciprotti, portavoce dell’A.S.D. Atletica Genazzano, esprime il suo profondo ringraziamento per il contributo dei volontari che stanno contribuendo alla realizzazione dell’evento: “Un grazie di cuore va a tutti i nostri tesserati, che si sono impegnati per ripulire e mettere in sicurezza il percorso, reso di nuovo accessibile dopo la frana del mese scorso. Ringrazio inoltre le associazioni di volontariato, la protezione civile e i carabinieri in pensione per l’impegno nell’assicurare la sicurezza a tutti i podisti. Invito tutte le società sportive a unirsi a noi in questa giornata, per celebrare insieme i valori dello sport e onorare la memoria di Don Marcello Schiavella.”

L’A.S.D. Atletica Genazzano invita tutti a partecipare a questa giornata, che non è solo una competizione sportiva, ma una festa di valori condivisi e di impegno per le future generazioni.