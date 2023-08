In Corsa Libera, un successo la Beer Mile #TabellaFalcone

Si è svolta sabato 26 agosto 2023, la Beer Mile, un evento goliardico ed aggregativo a base di corsa e birra, organizzato dal team di #TabellaFalcone presso il Campo Coni di Latina.

Grande successo per la tappa numero quindici del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”, che ha saputo coinvolgere bambini di 2-7 anni, ragazzi di 8-13 anni, adulti che hanno corso la beer staffet mile, giovani e adulti che hanno corso la beer mile non competitiva e tutti gli adulti che hanno corso la competitiva per un totale di cento partecipanti.

I bimbi hanno corso con il sorriso stampato in volto e i genitori al loro fianco; i teenager si sono cimentati in un intero giro di pista pur di guadagnarsi il gelato finale; poi giunti agli adulti si è scesi in pista con le gare vere e proprie dove però travestimenti e goliardia hanno simpaticamente spezzato l’agonismo lasciando spazio alla corsa ed il divertimento. Dunque cinque diverse gare su distanze differenti per permettere a tutti di correre: anche ai più piccoli tra giri di pista, anche a staffetta, alternati ad una birra o succo di frutta, con il divertimento alla base di tutto.

“Sono davvero felice per la grande riuscita della 3° Beer Mile #TabellaFalcone – dichiara l’organizzatore dell’evento Cristian Falcone – Questa corsa goliardica nacque tre anni fa quando vidi su youtube il record di un ragazzo su questa strana gara e cercai, invano, gare in Italia. Decisi così che se non ci fossero state Beer Mile in Italia a cui partecipare l’avrei creata io e diedi un taglio diverso alla cena di gruppo di fine estate con le persone che alleno. Ne uscì fuori una bella serata in cui grandi e piccini si divertirono molto perché furono coinvolte tutte le famiglie integrando gare per i bimbi con i succhi di frutta. Quest’anno la nuova sfida era aprirla a tutti – spiega Falcone – aggiungendo un nuovo format, quello della staffetta composta da 4 persone così da aumentare ulteriormente la possibilità di partecipazione e aggregazione. I numeri, ma soprattutto il clima di festa che ha animato il campo CONI, hanno confermato che le persone e le famiglie hanno ancora voglia di mettersi in gioco, fare sport e divertirsi all’aria aperta. Insomma posso con orgoglio affermare che l’evento funziona, piace e diverte quindi toccherà ripeterlo, magari con qualche novità ogni anno”.

A conclusione, le premiazioni, una corsa al maxischermo montato a bordo pista per vedere la staffetta 4x100m italiana impegnata ai campionati mondiali di atletica leggera ed un buon panino del food truck El Papi che ha allestito l’area ristoro per l’occasione, tutto accompagnato dalla musica di Dj Lebho.