In Corsa Libera, un successo la Joy Run a Castel Romano

È stata una domenica indimenticabile, all’insegna dello sport e delle grandi emozioni, quella appena trascorsa al Castel Romano Designer Outlet. Un evento firmato ancora una volta LBM Sport e Castel Romano Designer Outlet, sesta tappa del circuito podistico OPES In Corsa Libera. La Joyrun ha trasformato la giornata in una vera festa dello sport e della condivisione, regalando emozioni, divertimento e tantissimi sorrisi a oltre 1200 partecipanti.

“È stata una straordinaria giornata di sport e partecipazione, con numeri che confermano la continua crescita della JoyRun nel panorama podistico laziale e che ci rende orgogliosi del percorso di crescita della JoyRun” – ha dichiarato il presidente Gianfranco Balzano dell’ASD LBM Sport Team, sottolineando come la presenza di oltre 1200 partecipanti tra gara competitiva, non competitiva e Family Run rappresenti un motivo di grande orgoglio per tutta l’organizzazione.

“Desidero ringraziare tutto il team e lo staff della LBM Sport Team per il prezioso supporto nell’organizzazione della manifestazione, così come il gruppo McArthurGlen, che ci ha dato la possibilità di realizzare un evento di questo livello” – prosegue Balzano – grande soddisfazione anche per il Campionato Regionale FISPES, che ha riscosso un importante successo alla sua prima presenza all’interno della Castel Romano JoyRun, contribuendo a rendere la manifestazione ancora più inclusiva e significativa. La gara dei 10 chilometri ha visto il successo di atleti di altissimo livello come Amaniel Freedom e Paola Salvatori, protagonisti di prestazioni di grande valore su un percorso veloce e spettacolare”.

Nella categoria maschile, il gradino più alto è andato a Amaniel Freedom, della X-Solid Sport Lab Asd, con un tempo di 00:30:58. Seguito da Michele Prova della Saroli Club Srl Ssd che ha conquistato il secondo posto in 00:31:55. Il terzo arrivato è Alessio Ursitti della A.S.D. Go Running con un tempo di 00:33:13.

Tra le donne, a trionfare Paola Salvatori della U.S. Roma 83 che ha raggiunto il primo posto in 00:37:00 e Hanna Bergstrom, della Turebergs Fk che conquista il secondo posto in 00:37:08. Seguita da Isabella Papa della S.S. Lazio Atletica Leggera che arriva terza classificata in 00:37:53.