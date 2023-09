In Corsa Libera, un successo la Maratonina D’Autunno

La tappa numero sedici del calendario podistico Opes “In Corsa Libera” si chiude con il successo della X Maratonina d’Autunno, svoltasi domenica 3 settembre 2023 a Torrice (FR).

L’evento è stato organizzato dall’asd Torrice Runners del presidente Faustino Moriconi in collaborazione con Opes Latina, Comune di Torrice e Amministrazione Provinciale.

A confermarsi vincitore anche dell’edizione 2023, Carmine Buccilli dell’Atletica Santa Marinella con il tempo di 00:35:14. Seconda piazza per Mohammed Lamiri della Plus Ultra Trasacco 00:37:12 e terzo Andrea Todisco della Aprocis Runners Team 00:37:51. A prendere parte all’evento anche il pluricampione del mondo della 100 km, Giorgio Calcaterra, settimo classificato.

Per le donne trionfa Alessandra Sardellitti della Endurance Training che si piazza prima con il tempo di 00:45:49. La segue Roberta Andreoli della Podistica Avis Priverno 00:47:25 e terzo gradino del podio per Claudia Pezzatini della Run and Smile 00:48:47.

“Alla fine è andata anche la decima Maratonina d’Autunno 2023 – commenta il presidente della Torrice Runners Faustino Moriconi – una gara molto impegnativa nell’organizzazione, una gara a cui tenevo molto, era il decimo anno ed abbiamo voluto fortemente una medaglia finisher per tutti i partecipanti. Siamo soddisfatti e sono soddisfatto di tutto, anche dei numeri fatti. Insomma è andata molto bene. Una mattinata abbastanza calda, ma avevamo predisposto quattro ristori sul percorso ed un ristoro finale con ciambella di San Rocco e tanti dolci. Ringrazio in primis la mia famiglia per il supporto, i ragazzi straordinari che come tutti gli sono sempre disponibili a dare una mano dalle ore 6.00, ringrazio tutte le società partecipanti e gli atleti, ringrazio la polizia municipale, la protezione civile, tutti gli sponsor senza i quali non potrei organizzare la gara, tutte le persone che hanno portato i dolci, tutti i ragazzi dei ristori ed incroci ed infine l’amministrazione comunale di Torrice per la disponibilità e Toni Magnante per la sua collaborazione e disponibilità. Ci vediamo alla prossima edizione dove si preannunciano importanti cambiamenti”.

L’organizzazione ha già rinnovato l’appuntamento al prossimo anno, fissando la data in calendario che sarà il 1 settembre 2024 per l’undicesima edizione della Maratonina D’Autunno.