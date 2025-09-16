In Corsa Libera, Vulpiani e Bravetti trionfano al Trofeo Irilli

Si è conclusa con grande successo la Corsa delle Tre Ville – Trofeo Fabrizio Irilli, gara podistica su strada andata in scena domenica 14 settembre a Tivoli (RM). L’evento, valido come 17^ tappa del circuito podistico Opes In Corsa Libera, è stato organizzato dall’A.S.D. Tivoli Marathon con il patrocinio del Comune di Tivoli e sotto l’egida di Opes.

Oltre 400 partecipanti hanno preso parte alla manifestazione, suddivisi tra gara agonistica, non competitiva e passeggiata. Il tracciato di gara ha unito due siti UNESCO, Villa Adriana e Villa d’Este, con il sito archeologico del Santuario di Ercole Vincitore, offrendo ai partecipanti un percorso di 10 km immerso nella storia, nella cultura e nell’archeologia di Tivoli. Nella categoria maschile, a tagliare per primo il traguardo è stato Daniele Vulpiani della Tivoli Marathon, con un tempo di 00:38:20, seguito da Giordano Brandoni dell’Atletica Fiano Romano in 00:40:18 e da Roberto Pagliaretti, anche lui della Tivoli Marathon, terzo con 00:40:36. Tra le donne, la vittoria è andata ad Anna Laura Bravetti della Podistica Solidarietà, che ha completato il percorso in 00:46:14. Secondo posto per Daniela Di Biagio dell’A.S.D. Go Running con un tempo di 00:50:00, seguita da Federica Sofia dell’Atletica Fiano Romano, terza in 00:50:06.

“Siamo molto contenti e soddisfatti della riuscita della gara e della grande partecipazione, sia da parte dei cittadini di Tivoli che degli amici runners arrivati da fuori città – commenta Marco Morici, presidente dell’A.S.D. Tivoli Marathon – La grande adesione alla gara non competitiva e alla passeggiata ha confermato che l’impegno messo nell’organizzazione è stato ampiamente ripagato, complice anche la bella giornata. È stato bello vedere così tante persone con la voglia di stare insieme e fare sport all’aria aperta. Un ringraziamento speciale – conclude Morici – va al Comune di Tivoli per il patrocinio, in particolare all’assessore Tropiano e all’assessore Lauri, che oltre a partecipare alla passeggiata, hanno presenziato anche alle premiazioni. Un grazie sentito agli sponsor, che ci sono stati accanto fin dall’inizio, all’Associazione Nazionale Carabinieri e alla Congeav che hanno garantito lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza per tutti i partecipanti e alla Misericordia di Villa Adriana. Ci scusiamo con gli atleti che non hanno ricevuto il pacco gara: sapevamo che la partecipazione sarebbe stata numerosa, ma non ci aspettavamo un’affluenza così ampia e tanto entusiasmo da parte di amici e appassionati, stiamo già lavorando per fare in modo che il pacco venga recapitato a chi, purtroppo, non ha potuto ritirarlo durante l’evento. Vi aspettiamo con lo stesso entusiasmo a luglio, per la nostra prossima gara, La Jennesina, un appuntamento ormai fisso per la nostra società e per tutti gli amanti del running”.