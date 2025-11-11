In Corsa Libera, Vulpiani e Magrini vincono la Genazzano a Perdifiato

Si è conclusa con grande successo la nona edizione della Genazzano a Perdifiato, venticinquesima tappa del circuito podistico Opes In Corsa Libera.

Daniele Vulpiani e Simona Magrini si sono imposti al traguardo della gara, organizzata dall’A.S.D. Atletica Genazzano e patrocinata dal Comune di Genazzano, sotto l’egida FIDAL e OPES. La manifestazione ha richiamato un grande pubblico, tra numerosi atleti e semplici appassionati. Accanto alla competizione principale, hanno riscosso notevole successo anche le prove dedicate ai più giovani.

La classifica maschile ha visto al primo posto Daniele Vulpiani della Tivoli Marathon che conquista il podio con un tempo di 00:32:25, seguito da Federico Bracaglia dell’A.S.D Olibanum Overrunners, che ha completato il percorso in 00:34:29 e terzo Otello Manni dell’A.S.D. Atletica Cave, che ha raggiunto il traguardo in 00:40:30. A trionfare nella classifica femminile è stata Simona Magrini dell’ASD Olibanum Overrunners, con un tempo di 00:41:06, seguita da Caterina Leuzzi dell’ATL. Colleferro Segni con un tempo di 00:43:27 e da Paola Fiorini dell’ASD Atletica Ferentino che conquista il terzo posto in 00:43:47.

“Siamo davvero soddisfatti per la splendida riuscita di questa edizione – dichiara Antonella Ciprotti, presidente dell’A.S.D. Atletica Genazzano – Correre nel cuore del nostro centro storico è sempre un’emozione unica, e vedere così tanti runners partecipare, con entusiasmo e sportività, ci riempie di orgoglio. Il tempo atmosferico è stato dalla nostra parte, regalandoci una splendida giornata calda, ideale per vivere appieno lo spirito della corsa. È stata una gara impegnativa, d’altronde, non a caso si chiama A Perdifiato, ma che ripaga ogni sforzo grazie ai paesaggi meravigliosi che attraversa, dal maestoso Castello Colonna fino al suggestivo Ninfeo del Bramante”.

Quest’anno si è registrata una presenza ancora maggiore di bambini rispetto alle edizioni precedenti: una gioia immensa per il team, che da sempre cura con passione le categorie giovanili. Cresciuti con l’atletica, credono profondamente nel valore educativo e sociale di questo sport.

“Abbiamo lavorato con grande attenzione su ogni dettaglio, e i tanti complimenti ricevuti hanno ripagato ogni sforzo, suscitando in noi una profonda gratitudine verso la popolazione per la pazienza e la collaborazione, così come verso le associazioni di volontariato e l’amministrazione comunale che, come sempre, ci hanno supportato con disponibilità e partecipazione – aggiunge Antonella Ciprotti – Per non dimenticare nessuno, voglio dire semplicemente: grazie a tutti quelli che, in qualunque modo, hanno contribuito a rendere possibile questo bellissimo evento”.

L’Atletica Genazzano si prepara alla decima edizione, un traguardo importante per l’associazione, che guarda al futuro con l’obiettivo di continuare a crescere, rafforzare il senso di comunità e trasformare l’evento in una vera e propria festa dello sport.