In Corsa Libera, grande successo per la 10 KM di Nerone

Una grande festa dello sport ha animato domenica 14 giugno il litorale di Anzio e Nettuno in occasione della seconda edizione della 10 KM di Nerone, decima tappa del circuito podistico Opes In Corsa Libera. La manifestazione, organizzata da Italia Sport Running guidata dal presidente Fabio Ferrami e da Atletica Polis Anzio, ha richiamato centinaia di atleti provenienti da tutto il Lazio, confermandosi uno degli appuntamenti podistici più attesi del territorio.

L’edizione 2026 ha assunto un significato ancora più profondo grazie al II Memorial Angela Lepore e al commosso ricordo dedicato a Stefano De Blasis, momenti che hanno accompagnato l’intera giornata sportiva nel segno della memoria, della condivisione e dei valori dello sport.

I numeri hanno premiato gli organizzatori: oltre 700 atleti hanno preso parte alla gara competitiva, mentre circa 160 persone hanno partecipato alla Camminata Metabolica, portando il totale delle presenze a oltre 860 partecipanti.

La gara è scattata alle 8.30 da Piazza Garibaldi, dopo il ritrovo degli atleti nelle prime ore del mattino. I partecipanti si sono sfidati lungo un percorso veloce, completamente asfaltato e pianeggiante, che ha attraversato alcuni degli scorci più suggestivi di Anzio e Nettuno, dal centro storico al lungomare, passando per il porto e le suggestive Grotte di Nerone. Un tracciato particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche tecniche e per i panorami unici affacciati sul mare.

In campo maschile si è imposto ancora una volta Gabriele Carraroli dell’A.S.D. Centro Fitness Montello, che con il tempo di 00:32:58 ha bissato il successo ottenuto nell’edizione del 2025. Alle sue spalle Damiano Marocchini del Gruppo Millepiedi in 00:33:34, mentre Davide Giuliani dell’Atletica Rocca di Papa ha completato il podio fermando il cronometro a 00:33:44.

Tra le donne, la vittoria è andata a Eleonora Bazzoni dell’A.S.D. Piano Ma Arriviamo, autrice di una prestazione di assoluto valore che le ha permesso di concludere la prova in 00:38:01. Alle sue spalle si sono classificate Pamela Gabrielli della Runforever Aprilia, seconda in 00:40:22, e Chiara Collatina dell’Atletica La Sbarra, terza al traguardo con il tempo di 00:41:10.

Il weekend era iniziato già sabato con il “10K Village”, che ha trasformato Piazza Pia e Piazza Garibaldi in un grande centro dedicato al benessere e all’attività fisica. Lezioni di Body Pump, Spinning, Skill Athletics, attività per bambini e incontri informativi hanno coinvolto centinaia di persone.

Grande attenzione è stata riservata anche alla prevenzione sanitaria grazie alla presenza del Camper della Salute, che ha offerto screening mammografici gratuiti in collaborazione con la ASL Roma 6, e alle iniziative di educazione stradale promosse dal Pullman Azzurro della Polizia di Stato.

Accanto alla competizione agonistica si sono svolte anche la tradizionale Passeggiata di Nerone e la Camminata Metabolica, consentendo a persone di tutte le età di partecipare alla giornata e vivere un momento di aggregazione all’insegna del movimento e del benessere.

Al termine della gara, Piazza Garibaldi si è trasformata in un vero e proprio villaggio dello sport, con musica, spettacoli, ristoro finale e la cerimonia di premiazione. Applausi per i vincitori assoluti e per gli atleti delle diverse categorie federali, ma anche per le società sportive che si sono distinte per partecipazione e risultati.

“Siamo orgogliosi e profondamente emozionati – dichiara Fabio Ferrami, Presidente di Italia Sport Running – vedere oltre 860 persone partecipare alla nostra manifestazione è la conferma che stiamo costruendo qualcosa di importante. La 10 KM di Nerone è molto più di una gara: è promozione del territorio, amicizia, inclusione e passione. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno corso, camminato, lavorato e creduto in questo progetto.”

La seconda edizione della 10 KM di Nerone archivia così un bilancio estremamente positivo, confermando la crescita della manifestazione e la capacità di Anzio e Nettuno di ospitare eventi sportivi di grande richiamo, in grado di coniugare competizione, solidarietà e promozione del territorio.