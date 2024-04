In corso i lavori di riqualificazione al Fosso di Cisterna

Sono in corso i lavori per la successiva messa in sicurezza, mitigazione idraulica e riqualificazione del tratto urbano del Fosso di Cisterna.

Questa mattina si è svolto il sopralluogo dell’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli e dei tecnici arch. Luca De Vincenti e arch. Paolo Valeri per verificare lo stato dell’opera da parte del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest che sta effettuando la pulizia delle sponde del corso d’acqua nel tratto che attraversa la città.

L’intervento è stato già finanziato per l’importo di 1.500.000 euro, con contributo del Ministero dell’Interno, e l’attuale bonifica dell’alveo e delle sponde del fosso è propedeutica allo svolgimento delle attività di progettazione, da parte dei professionisti incaricati.