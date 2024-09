In fuga contromano con l’auto rubata, scene da film sulla Pontina

Un tentativo di fuga che poteva trasformarsi in tragedia. Ha dell’incredibile quanto accaduto ieri pomeriggio sulla Strada Statale Pontina dove un uomo alla guida di un suv rubato ha seminato il caos tentando di fuggire all’inseguimento di Polizia Stradale e Carabinieri.

Una fuga che è iniziata dal litorale di Anzio ed è poi proseguita fino allo svincolo per la Pontina dove l’uomo, a bordo della Jeep rubata, ha imboccato la statale contromano in direzione Latina. Oltre 17km di fuga fino a quando il veicolo, dopo aver toccato altre auto in transito, è finito per schiantarsi contro un furgone bloccandosi contro il guardrail.

Pesanti sono stati le ripercussioni sul traffico. Completamente in tilt la viabilità in direzione Latina, e code che si sono formate anche in direzione Roma a causa dei tanti curiosi che hanno rallentato per vedere quanto accaduto. L’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.