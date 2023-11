In fuga dopo un furto, inseguiti da Frosinone fino a Formia

Avevano da poco tentato di portare a termine un furto in un’abitazione in Località Piumarola in provincia di Frosinone, quando sono stati messi in fuga dagli abitanti della zona. Da lì le chiamate ai carabinieri che, grazie ad una pattuglia di Ausonia, hanno intercettato, lungo la statale 630 in direzione Formia, l’auto con a bordo i malviventi dando così vita ad un folle inseguimento.

La fuga si è protratta per diversi chilometri fino ad arrivare a Formia dove i fuggitivi, tallonati dalla pattuglia di Ausonia e dalle gazzelle dei Comandi pontini intervenuti in ausilio, sono stati costretti ad imboccare una delle tante stradine secondarie che si immettono sull’arteria principale facendo perdere, così, le proprie tracce.

Nonostante ciò però, il lavoro di ricerca non si è fermato, tanto che dopo un po’, i carabinieri hanno rinvenuto, abbandonata in località “spiaggia dei sassolini” a Minturno, l’auto utilizzata per la fuga. I malviventi, non avendone avuto il tempo a causa della cinturazione della zona, hanno lasciato il mezzo con ancora all’interno gli attrezzi usati per lo scasso nonché alcuni oggetti proventi, sicuramente, da altri furti. La macchina e il materiale sono stati sottoposti a sequestro per tutti gli accertamenti scientifici, nonché per individuare, per la successiva restituzione, i proprietari del materiale abbandonato in auto. Sono in corso le indagini per l’identificazione di tutti gli individui.