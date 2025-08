In motorino con la droga, denunciato a Gaeta

Nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti del Commissariato di Polizia di Gaeta hanno intensificato i controlli sul territorio del litorale pontino, con particolare attenzione al contrasto dei reati predatori e al traffico di sostanze stupefacenti.

Durante uno dei servizi, gli agenti hanno intercettato un motorino il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha repentinamente invertito il senso di marcia tentando di eludere il controllo. Insospettiti dal comportamento, gli operatori hanno inseguito il ciclomotore e lo hanno fermato in prossimità di una rotatoria.

Nel corso della verifica, il giovane alla guida è stato trovato in possesso di hashish. Successivi accertamenti, estesi all’abitazione vacanze del soggetto, hanno permesso di rinvenire ulteriori sostanze per un totale di 30 grammi, poi sequestrati.

In considerazione della modica quantità e dell’assenza di ulteriori elementi, al giovane è stato contestato un illecito amministrativo per detenzione di droga per uso personale, con conseguente segnalazione all’autorità amministrativa competente.