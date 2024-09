In oltre 800 contro la leucemia, successo a Latina per la Fitwalking for Ail

In oltre 800 hanno partecipato questa mattina a Latina alla Fitwalking for AIL, la camminata solidale organizzata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica. Tanta la partecipazione all’evento organizzato dall’AIL e che ha visto il forte contributo del dipartimento provinciale di Opes Latina.

Una camminata solidale organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’associazione per contribuire a favorire la ricerca e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue. La folla in maglietta celeste – lanciata dalle parole di entusiasmo e di ringraziamento di Paolo Forzan, presidente Ail Latina e del primario

del reparto Ematologia del Goretti, Alessandro Pulsoni – è partita dalla sede Ail di via Tanaro ed ha attraversato Piazza del Quadrato arrivato fino al Villaggio dello Sport che in questi giorni sta animando Piazza del Popolo.

Parole d’orgoglio che sono arrivate anche dall’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato che ha così commentato: “L’AIL ha portato il sole su Latina. In una mattinata che si era aperta con un forte temporale, si era creata preoccupazione tra l’organizzazione. Poi per fortuna tutto è andato per il migliore dei modi andando anche oltre le aspettative. Siamo sicuri che un evento come quello di oggi diventerà una tradizione della nostra città”.

Ad attendere poi all’arrivo il gruppo solidale tinto di celeste c’era anche l’assessore regionale Elena Palazzo che assieme al presidente di Ail Latina Paolo Forzan ha premiato sul palco in Piazza del Popolo staff e partecipanti.