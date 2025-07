In scooter finisce contro le auto parcheggiate, grave un 17enne a Latina

Viaggiava a bordo del suo scooter quando ha improvvisamente perso il controllo finendo contro dei veicoli parcheggiati. E’ quanto accaduto nella notte in via Adige a Latina, in una delle traverse di via Romagnoli. Ad avere la peggio un giovane di 17 anni, rimasto gravemente ferito a seguito del violento impatto.

Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118, con il ragazzo che è stato trasferito in condizioni gravissime al pronto soccorso del Goretti. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, al lavoro per risalire all’esatta dinamica del sinistro.