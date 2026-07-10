In sella alla bici rubata comprata per 150 euro, due denunce a Terracina

Sono stati sorpresi grazie a un normale controllo del territorio in via Roma i due uomini denunciati a Terracina per ricettazione. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un cittadino bangladese di 26 anni mentre si spostava a bordo di una bicicletta elettrica che, da successivi accertamenti, è risultata rubata in città il 19 settembre 2025 ai danni di un residente.

I successivi approfondimenti investigativi dell’Arma hanno permesso di risalire alla provenienza del mezzo e di incastrare il complice: il ventiseienne aveva infatti acquistato il velocipede per appena 150 euro da un 31enne del posto, soggetto già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per cinque anni. Per entrambi è scattata la denuncia in stato di libertà, mentre la bicicletta elettrica è stata recuperata e già restituita al legittimo proprietario. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.