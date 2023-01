In stato confusionale sull’Appia, 75enne messa in salvo dai finanzieri

Girovagava in preda ad uno stato confusionale lungo l’Appia tra Fondi e Terracina nel cuore della notte, fondamentale è stato l’intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza di Latina che, durante un servizio di controllo, ha notato e messo in salvo un’anziana di 75 anni.

La donna, in evidente stato di alterazione, ha raccontato ai militari di essersi allontanata da Terracina percorrendo a piedi oltre 10km perdendo l’orientamento. L’intervento si è reso difficile e pericoloso, sia per gli uomini della Finanza, sia per povera anziana, soprattutto a causa della scarsa visibilità e del traffico.

Una volta identificata, la 75enne è stata assistita e consegnata all’assistenza sanitaria del 118. La signora successivamente è stata riaccompagnata presso la propria abitazione.