Attimi di tensione in strada Valmontorio, alla periferia di Latina, dove gli agenti della Questura di Latina sono intervenuti dopo una telefonata che segnalava la presenza di un uomo in escandescenza, presumibilmente armato di un machete, nei pressi di un cassonetto dei rifiuti.

Gli uomini della Squadra Volante, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato un cittadino italiano originario della provincia di Frosinon in evidente stato di agitazione. L’uomo, notando l’arrivo della pattuglia, avrebbe tentato di nascondere un oggetto all’interno dei pantaloni, ma è stato prontamente bloccato e sottoposto a controllo.

Durante la perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto un coltello da cucina in acciaio inox, lungo complessivamente 31 centimetri, con impugnatura in plastica rossa. Successivamente, gli agenti hanno esteso la perquisizione al veicolo in uso all’uomo, escludendo la presenza di ulteriori armi, oggetti pericolosi o refurtiva.

Fortunatamente, dai riscontri immediati sul posto non è emerso che l’individuo avesse minacciato o aggredito altre persone, né che si fossero verificati danni a beni o veicoli.

Condotto in Questura per l’identificazione, è risultato avere precedenti per vari reati. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere.