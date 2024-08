In visita al carcere di Latina con hashish e cocaina, denunciata

E’ stata denunciata dalla polizia penitenziaria del carcere di Latina perché si trovava nella sala del settore colloqui in possesso di cocaina e hashish. Protagonista dell’episodio una donna di Aprilia che aveva nascosto la sostanza tra le parti intime.

E’ stato un agente del nucleo cinofili a notarla mentre cercava di disfarsene non appena aveva visto il cane. Per lei è scattata la denuncia alla Procura di Latina, la donna non è la prima volta che è coinvolta in un episodio analogo: già nel mese di giugno infatti, era stata segnalata dalla polizia penitenziaria di Latina alla Prefettura.

“La polizia Penitenziaria combatte giornalmente una guerra quotidiana – commenta Carmine Olanda Segretario Generale del SIPPE Sindacato Polizia Penitenziaria – a causa dei continui tentativi di introduzione di droga e cellulari nelle carceri.

Agli agenti del carcere pontino, al comandante Santucci e alla Direttrice Palmeri, va la nostra approvazione – afferma Olanda – in quanto nel carcere, seppur sotto organico, si riesce comunque a mantenere l’ordine e la sicurezza.

“Auspichiamo – conclude Olanda – che la Direttrice e il comandante Santucci possano continuare a migliorare sempre di più le condizioni di lavoro e i livelli di sicurezza del carcere”.