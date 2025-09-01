Inaugurata a Latina l’Academy Pisanti, un nuovo punto di riferimento per il karate e lo sport pontino

Una nuova realtà sportiva è pronta a diventare un punto di riferimento per il karate e per lo sport a Latina e in tutta la provincia. Nella giornata di sabato 30 agosto è stata ufficialmente inaugurata l’Academy Pisanti, accademia fondata dall’allenatore Fijlkam Luigi Pisanti insieme ai soci Giuseppe Pisanti e Sara Berardo. La cerimonia di apertura, caratterizzata dal tradizionale taglio del nastro, ha visto la partecipazione di oltre 150 persone, tra grandi e piccini, a conferma dell’entusiasmo e dell’interesse suscitato nella comunità locale verso una struttura – quella nata sopra “Millepiedi” di viale Kennedy – che si propone come un luogo di eccellenza dove tecnica, disciplina e passione si fondono in un tutt’uno.

A guidare l’accademia uno staff altamente qualificato composto da:

• Allenatore Fijlkam Luigi Pisanti

• Allenatrice Sara Berardo

• Allenatrice Amelia Antoci

• Preparatore fisico Giuseppe Pisanti

• Preparatore fisico Claudio D’Ajello

Non può che essere orgoglioso chi insieme ai suoi soci – Giuseppe Pisanti e Sara Berardo – questa splendida realtà è riuscito a metterla in piedi: ossia il maestro Luigi Pisanti, che dopo aver ringraziato la DP Impianti di Alberto Dionigi per la donazione di un defibrillatore, ha espresso tutta la propria emozione: “Siamo felicissimi, è un momento bellissimo e non vediamo l’ora di cominciare. Tutto questo è stato possibile solo grazie ai nostri atleti e questa nuova struttura è anche un modo per ringraziarli”.

Un’Academy Pisanti che non sarà solamente karate, ma tanto altro. Proseguiranno infatti le collaborazioni con il giovanissimo Carlo Ciurlia, promessa del nuoto proposto alle Fiamme Oro e seguito proprio dall’allenatore Luigi Pisanti. Lo stesso Luigi Pisanti che ha visto un altro suo ragazzo, questa volta nel calcio, firmare per il Pescara. Parliamo di Stefano Carbone, classe 2008 che si è accasato nelle giovanili biancocelesti proprio in questi giorni. Siglato inoltre un’accordo con la Juniores Nazionale dell’Anzio Calcio, che utilizzerà la struttura per i propri allenamenti.