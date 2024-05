Inaugurata la Festa dello Sport, domenica si corre la Mezza di Latina

Sono iniziati con successo i tre giorni di Festa dello Sport presso il Campo Coni di via Botticelli, che culmineranno domenica 19 maggio con la corsa nazionale Legea Mezza Maratona di Latina.

Ieri grande entusiasmo per la consegna delle benemerenze Opes, riconoscimenti per gli atleti che si sono distinti per meriti sportivi tra le società affiliate. Grande folla ed acclamazione per tutti coloro che sono stati chiamati sul palco per ricevere la menzione speciale. A presenziare l’evento, introdotto dal giornalista Pasquale Cangianiello, il segretario generale Opes e presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello, il presidente Opes Latina Daniele Valerio, l’Assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, Il presidente della Commissione Sport del Comune di Latina Claudio Di Matteo, la consigliera comunale Floriana Coletta (che prenderà parte anche alla corsa nazionale come atleta), il delegato grandi eventi del Comune di Latina Alessandro Marfisi, il presidente Fidal Latina Giampiero Trivellato, il presidente Coni Lazio Riccardo Viola.

Tre giornate di sport e divertimento che ogni anno attirano migliaia di sportivi, associazioni e spettatori. La manifestazione, che negli anni passati ha visto la partecipazione di circa 10.000 persone per edizione, offre una vasta gamma di attività sportive, spettacoli, esibizioni, musica e altro ancora.

La Festa dello Sport è organizzata da Opes Latina e In Corsa Libera, con il patrocinio del Comune di Latina, Regione Lazio, Coni Lazio, Provincia di Latina. L’evento è realizzato in collaborazione con la Legea Mezza Maratona di Latina, una competizione Fidal che si terrà domenica 19 maggio e che vedrà la partecipazione di molti runner da tutta Italia.

Saranno 1.200 gli atleti che parteciperanno domenica alle due gare competitive: la Mezza Maratona e la 10 km. Tra i partecipanti della Mezza Maratona ci sarà anche il pluricampione del mondo Giorgio Calcaterra, che indosserà il pettorale n.1. L’evento è inserito nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera come tappa Bronze. Il percorso della Mezza Maratona, lungo 21.097 km, è omologato Fidal.

La Festa dello Sport è un evento gratuito che valorizza ogni forma di attività fisica. Il programma è ricco di appuntamenti con numerose società ed atleti. Un palco dedicato ospiterà artisti e ballerini per tutti i pomeriggi. Inoltre, sarà presente un’area espositiva e una zona ristoro con street food a cura di El Papi.

Una novità di quest’anno è la Family Walk gratuita di 2,7 km, aperta a tutti, che partirà alle ore 9 dal Campo Coni e attraverserà il centro città con l’ausilio di personale esperto. Il percorso include via Buonarroti, viale XXI Aprile, via Sauro, Piazza della Libertà, via Diaz, Piazza del Popolo, Corso della Repubblica, via Savoia, con ritorno al Campo Coni. L’iniziativa è aperta a grandi, piccini e amici a quattro zampe, per divertirsi insieme facendo attività fisica.

Davide Fioriello, segretario generale Opes e presidente di In Corsa Libera dichiara: “Abbiamo iniziato la tre giorni nel migliore dei modi, riconoscendo i meriti a tanti atleti della nostra società. Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione e dell’entusiasmo. Proseguiamo le giornate con le esibizioni di sabato e domenica pomeriggio e naturalmente con la nostra Legea Mezza Maratona di Latina. A seguire la passeggiata gratuita per le famiglie. Quest’anno abbiamo aggiunto anche questa novità, sempre nell’ottica di offrire alla città di Latina il massimo dei servizi. Tengo a specificare che invece la partenza alle 8.30 della corsa nazionale, permetterà un rapido sgombero delle vie cittadine già da metà mattinata. Speriamo nella massima riuscita dell’evento, con la collaborazione delle autorità competenti e della cittadinanza, per offrire alla città delle giornate di svago, divertimento, turismo e promozione sportiva”.

Di seguito il programma di oggi e domenica