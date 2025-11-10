Inaugurato questa mattina il nuovo ponte sulla provinciale Ninfina

Questa mattina è stato ufficialmente inaugurato il nuovo ponte della strada provinciale Ninfina II, al confine tra i territori di Latina e Cisterna di Latina. Alla cerimonia erano presenti il Presidente della Provincia di Latina e gli amministratori dei due Comuni, che hanno sottolineato l’importanza dell’opera per la sicurezza, la viabilità e il collegamento tra le due comunità. Si tratta di un intervento atteso da tempo, che restituisce piena funzionalità a un’arteria fondamentale per il territorio pontino e per i residenti dei borghi circostanti, costretti per anni a percorsi alternativi dopo la chiusura del vecchio ponte.

La precedente struttura, dichiarata inagibile nel 2021 a causa di gravi problemi strutturali, è stata completamente demolita e ricostruita nell’ambito del programma triennale dei lavori pubblici della Provincia. Il nuovo ponte, dal costo di circa 820 mila euro, è stato realizzato con materiali e tecniche moderne per garantire una maggiore durabilità e sicurezza. Durante il cantiere non sono mancati imprevisti: tra questi, la scoperta di ordigni bellici risalenti alla Seconda guerra mondiale, che hanno reso necessaria una lunga procedura di bonifica prima di poter riprendere i lavori. Contestualmente è stata posata anche una nuova condotta idrica gestita da Acqualatina, rimessa in sicurezza con la nuova infrastruttura.