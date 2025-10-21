Incendi, due auto prendono fuoco: uno è doloso

A Sezze e a Rocca Massima, i carabinieri sono intervenuti a seguito di due richieste di incendi.

A Rocca Massima, sempre a seguito di una richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti, dove si era sviluppato un incendio che ha interessato un’autovettura di proprietà di una donna di 51 anni del posto. Le fiamme, che hanno danneggiato la parte anteriore del veicolo, sono state domate dal marito della donna. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno eseguito un accurato sopralluogo, rinvenendo una bottiglia con del liquido infiammabile al suo interno, nei pressi dell’autovettura, che consente di ipotizzare la natura dolosa dell’evento.

A di Sezze, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti dove si era sviluppato un incendio che ha interessato un motoveicolo di proprietà di un uomo di 55 anni del posto.

Le fiamme, hanno completamente distrutto il veicolo, sono state domate dai Vigili del Fuoco di Latina intervenuti sul posto.