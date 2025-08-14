Incendi, Rocca: “Impegno massimo, grazie a volontari e operatori”

ll presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso la sua gratitudine verso volontari, vigili del fuoco e operatori impegnati a fronteggiare i roghi che, nelle ultime ore, hanno colpito il territorio regionale. In cinque casi è stato necessario il supporto della flotta aerea nazionale, coordinata dalla Protezione Civile, per domare incendi che, in gran parte, sono già stati messi sotto controllo.

“In queste ore il nostro territorio è nuovamente messo alla prova da diversi incendi boschivi che hanno richiesto l’intervento congiunto della flotta aerea nazionale e delle squadre di terra. Nel Lazio sono state cinque le richieste di supporto aereo al Centro Operativo Aereo Unificato, coordinate dalla Protezione Civile. Grazie all’instancabile lavoro della Direzione Regionale di Protezione Civile, del volontariato della Regione Lazio, delle squadre dei vigili del fuoco e di tutti gli operatori coinvolti, molti roghi sono già stati messi sotto controllo o spenti. A loro va il mio più sincero ringraziamento: la dedizione che dimostrano, anche in condizioni difficili e con temperature estreme, è un esempio di professionalità e spirito di servizio. Come Regione, siamo pienamente operativi e in costante contatto con le strutture nazionali e locali per garantire la massima rapidità negli interventi. Continueremo a monitorare la situazione senza abbassare la guardia, pronti a fornire tutto il supporto necessario per proteggere la sicurezza delle persone e del nostro patrimonio ambientale” ha dichiarato Rocca.