Incendio a Fondi, vittima l’82enne Fernanda Guarino

Sola in casa, e per di più su una sedia a rotelle, si è ritrovata tra una distesa di fiamme e fumo che non le hanno lasciato scampo. Così ha perso la vita Fernanda Guarino, l’82enne vittima dell’incendio divampato, ieri intorno all’ora di pranzo, del suo appartamento al piano terra di una palazzina di via San Gaetano, in pieno centro storico a Fondi.

A salvarla hanno provato sia una delle tre figlie, che abita poco vicino la casa teatro dell’incendio, sia un agente della Polizia Locale, entrambi però sono stati elitrasportati all’Umberto I di Roma poiché rimasti intossicati. Altri due poliziotti, sempre nel tentativo di portare in salvo l’ anziana donna, sono finiti al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Fondi dal quale sono stati dimessi poco dopo.

Ancora sconosciute le cause che hanno scatenato le fiamme, a scoprirlo saranno i tecnici specializzati dei Vigili del Fuoco che hanno escluso però la pista dolosa. Sono state in tutto 15 le persone evacuate da forze dell’ordine e soccorritori che, dalle 12.45 di ieri, hanno lavorato senza sosta per evitare ulteriori guai dopo la morte della povera signora.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, esprimendo tutto il suo cordoglio ai familiari dell’82enne e ringraziando tutti coloro che, vanamente, hanno rischiato la propria vita per portare in salvo l’anziana.