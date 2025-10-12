Incendio a Latina: tre auto distrutte e danni a un bar nel quartiere Q4

Un violento incendio ha seminato paura questo pomeriggio in largo Peri, nel cuore del quartiere Q4 – Nuova Latina. Le fiamme, partite da un SUV Mercedes GLE parcheggiato davanti al centro Lestrella, si sono propagate in pochi istanti, coinvolgendo altre vetture e danneggiando la struttura di un esercizio commerciale.

La Renault Clio posteggiata accanto al SUV è stata completamente distrutta, mentre una Lancia Ypsilon ha riportato seri danni. Coinvolta anche la tenda del gazebo di un bar, raggiunta dal calore e dal fumo sprigionati dal rogo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Contemporaneamente, la Polizia ha raccolto testimonianze e avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Nessuna ipotesi è stata ancora esclusa: tra le possibilità c’è anche quella di un’origine dolosa.