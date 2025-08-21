Incendio a Ventotene, intervento dei Vigili del Fuoco

Nella notte appena trascorsa, la squadra dei Vigili del Fuoco di Ponza, nell’ambito della campagna AIB 2025 in convenzione con la Regione Lazio, è intervenuta sull’isola di Ventotene per un incendio di vegetazione.

A seguito della segnalazione, il personale è stato trasferito sull’isola tramite una motovedetta messa a disposizione dalla Capitaneria di Porto di Ponza. Una volta sbarcati, i Vigili del Fuoco sono stati trasportati sul luogo dell’incendio con automezzi della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

L’intervento si è concentrato in località Cala Battaglia, dove i Vigili del Fuoco hanno trovato fiamme che interessavano un terreno, con la presenza già sul posto di due fuoristrada antincendio della Protezione Civile locale.

Grazie al lavoro congiunto con i volontari della Protezione Civile e le forze dell’ordine presenti, è stato possibile contenere le fiamme e procedere con un’opera accurata di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Al termine dell’intervento, nelle prime ore dell’alba, è stato effettuato un sorvolo della zona con l’elicottero Drago VF 162 del Reparto Volo VVF di Ciampino per verificare la situazione.

Non sono state registrate persone coinvolte nell’incendio.