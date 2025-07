Incendio ad Aprilia, evacuato il palazzo comunale di piazza dei Bersaglieri

Paura questa mattina in via dei Bersaglieri ad Aprilia, dove un incendio è divampato all’interno di alcuni locali. Per precauzione, le autorità hanno disposto l’evacuazione del palazzo comunale di piazza dei Bersaglieri e degli uffici limitrofi.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La Polizia Locale, insieme a Carabinieri e Polizia di Stato, sta gestendo la viabilità per consentire le operazioni di soccorso.

Sono in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo, che al momento restano da chiarire.