Un vigile del fuoco è rimasto gravemente ferito durante le operazioni di spegnimento dell’imponente incendio che questa mattina ha completamente divorato il mobilificio Campani di via del Crocifisso alla periferia di Latina.

Come riportato dal sito di Latina Oggi, l’uomo era su una scala quando ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente al suolo. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, già sul posto proprio per via dell’emergenza, che hanno richiesto l’ausilio di un’automedica e dell’elisoccorso. Valutate le condizioni del vigile del fuoco è stato poi disposto il trasporto d’urgenza al San Camillo di Roma.