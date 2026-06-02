Incendio alla “Del Prete”, rogo partito da una batteria

L’incendio, secondo le prime ricostruzioni supportate dalle immagini del sistema di videosorveglianza del centro di raccolta e trattamento rifiuti della Del Prete, sarebbe stato causato accidentalmente. Un carrello elevatore, durante una manovra, avrebbe urtato una batteria esausta, generando scintille che hanno innescato il rogo. Le fiamme si sarebbero propagate inizialmente a un materasso presente nel piazzale, estendendosi poi rapidamente ad altri materiali accumulati, tra cui plastica e legno.

Non si segnalano persone ferite, ma l’episodio ha immediatamente fatto scattare l’allarme in via Codacchio, nell’area industriale compresa tra Sermoneta e Latina Scalo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile di Sermoneta e Sezze e i Carabinieri, impegnati negli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente impegnative e hanno richiesto un intenso lavoro da parte delle squadre intervenute. Nel frattempo, l’Arpa ha effettuato controlli sulla qualità dell’aria per verificare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti. Tuttavia, il forte vento che soffiava al momento dell’incendio, sviluppatosi nel primo pomeriggio, avrebbe favorito la dispersione dei fumi, limitando il rischio di concentrazioni pericolose.

Tra le autorità presenti sul luogo dell’incendio anche il sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli.