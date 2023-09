Incendio alla Rida Ambiente, ritiro del “secco” sospeso fino a sabato

A seguito della temporanea chiusura dell’impianto Rida Ambiente di Aprilia dovuta all’incendio divampato in data 3 settembre 2023, il servizio di raccolta del secco non riciclabile per le zone in cui è operativo il nuovo “porta a porta” è sospeso fino a sabato 9 settembre. Si invita, quindi, la cittadinanza a non esporre il relativo mastello/carrellato.

“La chiusura dell’impianto Rida – ha precisato Abc – non consente neppure di effettuare la raccolta dell’indifferenziato proveniente dal vecchio metodo di raccolta stradale e, quindi, Comune e azienda speciale raccomandano alla cittadinanza di non utilizzare i cassonetti stradali e di non abbandonare rifiuti su strada per evitare l’insorgere di situazioni di emergenza”.

“Come amministrazione comunale, insieme ai vertici di Abc – ha affermato l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio – ci siamo subito attivati per mettere in atto tutte le azioni possibili per limitare i disagi ai cittadini. A tal fine si sottolinea che gli impianti di riciclo e recupero per il conferimento delle frazioni carta, plastica, metalli, vetro e umido sono regolarmente aperti e funzionanti. Pertanto, invitiamo i cittadini a massimizzare i flussi di rifiuti a recupero utilizzando anche i tre Centri comunali di raccolta. Tra le azioni intraprese, abbiamo verificato la disponibilità di altri impianti di conferimento a cui l’azienda Abc potrà rivolgersi nel caso in cui il fermo dell’attività di Rida Ambiente dovesse prolungarsi. Al momento non abbiamo segnali in questo senso, quindi riteniamo che dalla prossima settimana il servizio tornerà alla normalità”.