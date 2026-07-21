Incendio all’alba, in fiamme la frutteria “Carminuccio” di Cisterna

Di
Redazione LatinaCorriere.it
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“Carminuccio frutta è finito”. Scrive così sui propri canali social il titolare della storica frutteria di Cisterna, dalla quale – all’alba di oggi – è partito un rogo che ha distrutto quasi totalmente lo stabile dove l’attività operava. Anche il magazzino, sempre di proprietà del negozio, è stato raggiunto dalle fiamme.

L’allarme è stato dato dai residenti, spaventati dal forte odore di bruciato e dalla nube nera innalzatasi da via Primo Maggio. Sul posto sono poi accorsi i vigili del Fuoco per domare le fiamme, affiancati dai soccorsi.

Ora la palla passa alle autorità competenti, per chiarire le esatte dinamiche del rogo. Non si esclude la matrice dolosa.

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