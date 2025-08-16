Incendio Borgo Santa Maria, modifica dei percorsi autobus

Dopo l’incendio avvenuto a Borgo Santa Maria, l’amministrazione comunale comunica la cittadinanza che in attesa della messa in sicurezza del ponte sul canale delle Acque Alte, è stata predisposta una variazione temporanea dei percorsi del trasporto pubblico locale e del trasporto pubblico regionale.

Spiega l’assessore a Trasporti e viabilità Gianluca Di Cocco: “Tali provvedimenti seguono l’ordinanza di modifica della viabilità dell’Astral e sono finalizzati a garantire la piena sicurezza di residenti, pendolari e utenti dei servizi pubblici. L’iniziativa relativa al Tpl è stata concordata con la CSC – Compagnia di trasporti pubblici, gestore del servizio, e resterà in vigore fino a nuova comunicazione”.

Nuovo percorso degli autobus del trasporto pubblico locale

Tratta di andata:

Autolinee → Borgo Piave → S.S. 148 (Pontina) → Via Circeo → Castelverde → Borgo Bainsizza → Borgo Santa Maria.

Tratta di ritorno:

Borgo Santa Maria → Via Bufalotto → Via della Speranza → Borgo Bainsizza → prosecuzione lungo il percorso alternativo fino al capolinea.

Precisa l’assessore Di Cocco: “La variazione del percorso si è resa necessaria per garantire la continuità del servizio e la sicurezza della circolazione stradale e dei passeggeri. La modifica del percorso rimarrà attiva fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza e alla conseguente riapertura del ponte di Borgo Santa Maria. Invitiamo pertanto tutti gli utenti a prendere nota delle nuove modalità di percorrenza e a programmare per tempo i propri spostamenti”.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico regionale, Cotral ha stabilito percorsi alternativi per tutte le corse Latina-Anzio andata e ritorno e Latina-Laurentina andata e ritorno (servizio festivo).

Fermate sospese:

 LATINA | Crocefisso # f3027

 LATINA | Crocefisso # f3014

 LATINA | Borgo Santa Maria # f3026

 LATINA | Borgo Santa Maria # f3015