Incendio borgo Santa Maria, valutazioni in corso sul ponte

L’incendio scaturito dopo la rottura di una conduttura del gas alle porte di Borgo Santa Maria è stato spendo ieri sera intorno alle 21. Per questioni di sicurezza i tecnici del Vigili del Fuoco, in sinergia con Comune e Prefettura ha deciso di far evacuare la zona che va dalla rotonda fino al ponte di via del Crocefisso. Abitazioni e negozi compresi. Circa 80 famiglie, di cui parecchie fuori per le ferie estive, altre invece che hanno trovato sistemazione. Questa mattina, ripristinata la sicurezza, dovrebbero tutti rincasare a partire da questa mattina, mentre le condizioni del ponte dovranno essere valutate dal personale dell’Astral. Intanto il tratto di strada rimarrà chiuso.