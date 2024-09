Incendio Cisterna, revocata l’ordinanza: i cittadini possono tornare a casa

Il sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini ha annunciato la revoca dell’ordinanza n. 211 del 7 settembre 2024, che imponeva il divieto di dimora nelle abitazioni di Via della Polveriera a seguito di un incendio che aveva colpito la zona. L’ordinanza era stata emessa come misura precauzionale in attesa degli accertamenti sulla qualità dell’aria, condotti da Arpa Lazio.

Dopo l’incendio che aveva devastato un’ampia area del territorio comunale, il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Latina ha comunicato, con nota prot. 55478 dell’11 settembre 2024, che i valori di riferimento e i limiti di legge indicati dalla normativa sono rientrati nella norma. Le indagini analitiche effettuate da Arpa Lazio nei giorni successivi all’incendio hanno confermato il ritorno alla normalità della qualità dell’aria.

Nonostante la revoca del divieto di dimora, sono state mantenute alcune prescrizioni precauzionali per garantire la sicurezza della popolazione. Tra queste, è previsto il consumo e la trasformazione dei prodotti agricoli solo dopo un accurato lavaggio, la manutenzione straordinaria degli impianti di aerazione, e il lavaggio delle superfici esterne. È inoltre previsto il divieto di pascolo per animali erbivori e avicoli per una settimana.

La comunità di Cisterna di Latina può così tornare alla routine quotidiana, pur continuando a seguire le indicazioni per garantire una ripresa sicura e senza rischi.